        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretimini katladı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 286 küçükbaş hayvanı telef olan besici Muhammed Çevlik, devlet tarafından sağlanan hayvan ve diğer desteklerle üretimine devam ederek hayvan sayısını ikiye katladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:14
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretimini katladı
        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 286 küçükbaş hayvanı telef olan besici Muhammed Çevlik, devlet tarafından sağlanan hayvan ve diğer desteklerle üretimine devam ederek hayvan sayısını ikiye katladı.

        Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küpelikız Mahallesi'nde 25 yıldır hayvancılıkla uğraşan 40 yaşındaki Çevlik, depremlerde evi ve altındaki ahırın yıkılması sonucu tüm hayvanlarını kaybetti.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde annesini de kaybeden, kardeşi ve kendisi ise enkazdan yaralı olarak kurtarılan Çevlik, depremde telef olan hayvanlarının eksikliğini Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla giderdi.

        Üretimlerini hayvan kayıt sistemi üzerinden yürüten Çevlik'in ahırındaki zararlarının yanı sıra bakanlık tarafından telef olan 286 küçükbaş hayvanı birebir karşılandı. Ayrıca yem, nakdi destek, çadır ve konteyner yardımları da sağlanan Çevlik, devlet desteğiyle yeniden üretime başlayarak, bugün 580 koyunluk sürünün sahibi haline geldi.

        Muhammed Çevlik, AA muhabirine, depremin yalnızca kendi aileleri için değil tüm ülke için kara bir gün olduğunu söyledi.

        Deprem sonrası yaşadıklarını anlatan Çevlik, şöyle konuştu:

        "Depremde çok büyük bir acı yaşadık, hepimizin evleri yıkıldı, hayvanlarımız enkaz altında kaldı. Deprem, ülkenin bir kara günüydü. Biz burada depremi yaşasak bile, en ücra köşede dahi bunun acısını hisseden insanlar oldu. Onlar da gerek yardımlarıyla gerek misafirperverlikleriyle, gerekse de dualarıyla yaramıza merhem oldular. Ben depremde annemi kaybettim, kardeşimin ayağı kırıldı, ben de kaburgalarım kırık şekilde enkazdan çıktım. Acı bir gündü bizim için."

        Ahırın evlerinin altında olduğunu, bu yüzden yaşanan yıkımla beraber tüm hayvanlarının enkaz altında kaldığını belirten Çevlik, "Depremde 286 hayvanımız telef oldu. Devletimiz de aynı şekilde, 286 sayısını birebir olarak bize eksiksiz teslim etti. Gayet kaliteli hayvanlar dağıtıldı. İyiyiz yani, üretimimiz devam ediyor." dedi.

        - "Hayvan sayımız iki kat artmış oldu"

        Aldıkları desteklerle toparlandıklarını ifade eden Çevlik, şunları kaydetti:

        "Devletimizin verdiği yem desteği vardı, nakit desteği vardı, çadır desteği vardı. Yani bu süreçte kalkınmamıza devlet çok iyi yardımcı oldu. Depremin üçüncü yılında hayvan sayımız iki kat artmış oldu. Depremden sonra 286 hayvanla başlamıştık, şu anda hayvan sayımız yaklaşık 580, yani iki kat artmış oldu. İyiyiz, gayet güzel gidiyor. Doğumlar devam ediyor, üretim devam ediyor. Elimizden geldiği kadarıyla da devam edeceğiz inşallah. Her şey çok hızlı ilerledi, enkazın bu şekilde kaldırılması, bizim bu şekilde vaziyet almamız, tekrar köy evlerinin verilmesi gayet iyiydi. Yani biz bile gözlerimize inanamadık. Öncesinde 'ya olur mu' diyorduk, oluyormuş. Allah devletimizden razı olsun. Hala yaralarımızı sarmaya devam ediyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

