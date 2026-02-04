Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem kazanıyor

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile saray mutfağı kültürünü yaşatmak amacıyla açılan kurslar, depremzede kadınlara moral oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:11
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem kazanıyor
        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile saray mutfağı kültürünü yaşatmak amacıyla açılan kurslar, depremzede kadınlara moral oluyor.

        Dulkadiroğlu ilçesinde, Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yürütülen "Köklerden Geleceğe: Kadın Eliyle Kültürel Miras" projesi kapsamında aba dokuma, sanatsal mozaik işlemeciliği ve aşçılık kursları açıldı.

        Kaymakamlık hizmet binasında oluşturulan 300 metrekarelik alanda, kente özgü ürünlerin yeniden üretilmesi ve bu alanlarda yeni ustaların yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 150 kursiyer eğitim aldı.

        Kurslar, deprem sonrası hayatın normalleşmesine katkı sağlarken, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını da destekliyor.

        - Amaç kadınları daha güçlü kılmak

        Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AA muhabirine, deprem sonrası dezavantajlı duruma düşen kadınların aktif katılımıyla geleneksel el sanatları ve saray mutfağı kültürünü sürdürülebilir şekilde yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

        Aytemür, "Asıl amacımız, depremden sonra kadınları evden çıkararak kendi markalarıyla, kendi ürünleriyle ve kendi emekleriyle gelir elde edebilecekleri bir sürecin içine dahil etmek." dedi.

        Kadınların büyük bölümünün dezavantajlı gruplardan oluştuğunu belirten Aytemür, "Bu kadınlar onurlu, güçlü ve kendi parasını kazanmak isteyen kadınlar. Kendilerini değerli hissetmeleri için fiziki olarak güçlü bir ortam oluşturduk. Söylem değil, somut destek sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Kahramanmaraşlı kadınların tarihsel rolüne dikkat çeken Aytemür, "Bu kadınlar Osmanlı, Memlük ve Dulkadiroğlu Beyliği dönemlerinde devlet yöneticileri ve şehzadeler yetiştirmiş kadınlardır. Biz onların kim olduklarını yeniden hatırlamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "3K" modeliyle üretim ve eğitim

        Proje kapsamında Maraş abası, Maraş mutfağı ve Germanicia mozaiklerinin bir araya getirildiğini aktaran Aytemür, şunları söyledi:

        "Bu yaklaşımı "3K" olarak tanımladık, "Kahramanmaraş", "kadın" ve "kitap". ADEM bünyesinde yaklaşık 12 bin kitaplık bir kütüphane oluşturduk. Bugüne kadar 100'ün üzerinde kursiyeri mezun ettik, halen 50'nin üzerinde kursiyer eğitim almaya devam ediyor."

        - Kurslar kadınlara sosyal destek de sağlıyor

        Mozaik kursuna katılan Nesibe Gençay, ev hanımı olarak üretmenin kendilerine iyi geldiğini belirterek, kursun deprem sonrası psikolojilerinin düzelmesine ve sosyal hayata yeniden katılmalarına katkı sağladığını söyledi.

        Gençay, Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik örneklerini günümüze uyarlayarak çeşitli ürünler yaptıklarını ifade etti.

        Aba dokuma kursuna katılan Aysun Kenker de deprem sonrası uzun süre evde kaldığını, kurs sayesinde sosyal hayata yeniden katıldığını söyledi.

        Kenker, geleneksel Maraş kumaşını dokuyarak günümüzde kullanılabilecek ürünlere dönüştürdüklerini kaydetti.

        Mutfak kursuna katılan Meryem Aslan ise sosyalleşmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla kursa başladığını belirterek, kurs sayesinde psikolojisinin düzeldiğini, özgüveninin arttığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

