        Kahramanmaraş'ta DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 04.02.2026 - 22:54 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:54
        Kahramanmaraş'ta DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, F.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

