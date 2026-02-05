Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 lahit parçası, 2 mezar taşı parçası, 4 mini blok, öğütme taşı, 4 mimari parça, kitabe parçası, su yolu mimarisi, ezme taşı ve şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

