        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) kapsamında 11 milyar liralık bir kaynağı depremden etkilenen 11 ile aktaracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:11 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:11
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) kapsamında 11 milyar liralık bir kaynağı depremden etkilenen 11 ile aktaracaklarını söyledi.

        Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, TARDİP'in tanıtım programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının halen yüreklerde olduğunu söyledi.

        Yaşanan afetin ardından hayatın normale dönüştürülmesi adına devlet millet işbirliğiyle başlatılan çalışmalarla gelinen noktanın tüm dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Biz 'asrın felaketi'ni 'asrın dayanışması'na daha sonra da 'asrın inşa ve ihya faaliyeti'ne dönüştürmüş olan bir milletiz. Çok farklı ülkelerde bölgesel olarak bir sel hasarını bile halen tamir edemeyen çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin yanında canını dişine takarak tüm kurum kuruluşlarıyla ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elhamdülillah bugün hayatın normal haline dönmesini sağlamış durumdayız. Yaralar birlikte sarıldı, ayağa birlikte kalktık, geleceğe hep birlikte güvenle bakıyoruz. Deprem bölgesinde 455 binin üzerinde konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi. Bunların arasında köy evleri de var elbette. Binlerce aile artık kendi evlerinde kendi hayatlarını geleceğe güvenle bakarak idame ettirmeye devam etti. Bu kapsamlı inşa faaliyetinde elbette okullar, sağlık tesisleri, altyapı projeleri, yaşam alanları yeniden düzenlendi ve bölge halkımızın sosyal yaşam kalitesi de artırılmış oldu."

        Devlet-millet dayanışmasının sonuçlarını tarım alanındaki gelişmelerde de gözlemlediklerini anlatan Yumaklı, tarlasına yeniden hayat veren, hayvanına, ahırına ya da arı kovanına gözü gibi bakan üreticilerin kararlılığının, Bakanlık olarak sağladıkları desteklerle olması gerekenden çok daha ileriye bir noktaya taşınmış bir durumda olduğunu dile getirdi.

        Bakanlık olarak altyapıdan finansmana kadar özellikle üretim planlaması alanında üreticilerin yanında olduklarına işaret eden Yumaklı, bu süre içerisinde vatandaşın içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik bölgede 60 milyar liralık bir yatırımla 459 su ve sulama tesisi yapıldığını, yatırımların tamamlanması halinde bu rakamın 110 milyar liraya ulaşacağını ifade etti.

        - Deprem bölgesine 67 milyar liralık destek ve yatırım

        Tarımsal üretimin ve tarımsal üretim altyapısının yeniden ayağa kaldırılması adına da depremlerden etkilenen 11 ilde üreticilere 67 milyar lira destek ve tarımsal yatırım yaptıklarını aktaran Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle her konuya bölgedeki her başlığa ayrı bir önem vermesini ben tarımsal üretim açısından da Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bu süreç içerisinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin bütün kayıplarını birebirde telafi edeceğiz' sözüne istinaden ve bizlere de talimatına istinaden hemen çalıştık ve bu dönemde özellikle hem büyükbaş hayvanlarını hem küçükbaş hayvanlarını hem kovanlarını hem de buna benzer makine ekipmanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bu kayıplarını birebirde kendilerine tevdi edilmiş olduk." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yumaklı, deprem sonrası geçici üretim kayıpları olduğunu ancak ülkeyi büyük oranda etkileyen bir kayıp yaşanmadığını, bunun sebebinin ise üreticilerin felaketin olumsuz koşullarına rağmen üretimden asla vazgeçmemesi olduğunu belirtti.

        Deprem bölgesinin tarımsal üretimin kalbi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Toplam ülkemizin tarımsal üretim kapasitesinin yüzde 15'ini, tarım ve gıda ihracatının da yaklaşık yüzde 20'sini bu bölge karşılıyordu. Bu bölge sadece kendi halkının yani burada yaşayanların gıda ihtiyacını karşılamakta kalmıyordu. Aynı zamanda ülkemize tarımsal ürün ihracatı anlamında çok önemli bir ekonomik katkı da veriyordu. Bu özelliğin devamını sağlamamız gerekiyordu." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, şimdiye kadar ki desteklerin dışında bugün tarımsal altyapı ve sulama sistemlerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve teknolojik yatırımların yaygınlaştırılması için yeni bir proje hazırlama gereği gördüklerini söyledi.

        - 11 milyar liralık kaynak 11 ile aktarılacak

        Söz konusu projeyi sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da örnek göstereceklerine işaret eden Yumaklı, "Bu yabancı kaynaklı bir proje. Özellikle Dünya Bankası'yla yürüttüğümüz bu projede 250 milyon dolar yani bugünün rakamlarıyla yaklaşık 11 milyar liralık bir kaynağı biz bu proje kapsamında 11 ilimize aktaracağız inşallah." dedi.

        Sulama altyapısının modernize edilmesi, ortak makine ekipman parkları kurulması, hayvancılığın güçlendirilmesi ve meraların iyileştirilmesi konularını içeren projenin detaylarına değinen Yumaklı, "Bu projeyle kullanım esasına dayalı makine ve ekipman parkları 11 ilde 25 makine ekipman parkı ile inşallah vücuda gelmiş olacak. Burada makine ve ekipmanları birliklere ve üreticilere yüzde 90 hibe ile vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Hayvancılıkta işletmelerin kapasitelerinin arttırılmasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayan Yumaklı, " İnşallah bu konuda modern teknikler ve hibelerle destek vermiş olacağız. Burada da büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık üreticilerimizin kapasite artırımlarını, alet ekipman modernizasyonlarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yüzde 75'e varan bir hibeyle inşallah bu projeden desteklemiş olacağız. Böylece bütün isteğimiz, bütün arzumuz, bütün dileğimiz başarılı sonuçlarını görmek hem üretimin verimliliğini artırmak hem de uygulamalarımızın çevre dostu olduğunu göstermek ve bunları teşvik etmek olacak." diye konuştu.

        Özellikle bu yıl kırsal kalkınma desteklerinin en az yüzde 20'sini kadınlara ve gençle aktaracaklarını belirten Yumaklı, ülkenin sürdürülebilir tarımının geleceğinin genler ve kadın girişimcilerin üretimin içerisine girmesiyle mümkün olacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

