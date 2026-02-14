Canlı
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Giriş: 14.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:55
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.


        Sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki kahve zinciri Starbucks şubesi önünde toplanarak Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde boykot çağrısında bulundu.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Zehra Ünlü, 80 yıldır Siyonistler tarafından Müslümanlara yönelik katliam ve soykırım yapıldığını, son iki yıldır ise tüm dünyanın yaşananlara canlı yayında şahit olduğunu öne sürdü.

        Bugün adaletten ve iyilikten yana tavır almanın önemini hatırlatmak için bir araya geldiklerini belirten Ünlü, "Bizim tarafımız insan hayatıdır. Burada olmamızın sebebi, Filistin, Sudan, Arakan, Lübnan ve Afrika'daki masum insanların zulüm görüyor olmasıdır. Zulüm yalnızca yapanlarla değil, görüp normalleştirenlerle de ayakta kalır. Zulme sessiz kalmak, o zulme ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler Davut Daşkıran ve Yaşar Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

