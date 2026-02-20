Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan'daki yatırımlarının benzerlerini Kahramanmaraş'ta hayata geçireceklerini belirterek, "TUSAŞ ile birlikte Kahramanmaraş'ın kanatlanacağını ve daha güzel işler yapacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan'daki yatırımlarının benzerlerini Kahramanmaraş'ta hayata geçireceklerini belirterek, "TUSAŞ ile birlikte Kahramanmaraş'ın kanatlanacağını ve daha güzel işler yapacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

        Demiroğlu, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi KM TUSAŞ Fabrikası'nın inşaat alanındaki incelemelerinin ardından AA muhabirine, bölgede yürütülen çalışmaları çok önemsediklerini ifade etti.

        6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'a yatırımlar yapmak ve bunları zamanla büyütme kararı aldıklarını hatırlatan Demiroğlu, "Bugün de verdiğimiz sözün gerçekleştiğinin ilk alametini yaşıyoruz aslında. Biz Türkoğlu'na bir tesis kurduk, çalışmaya ve üretmeye başladı ama bu Maraş için küçük bir yatırım olur diye düşündük. Zaten Kahramanmaraş'taki yatırımcı arkadaşlarımız da bu konuyu çok sahiplendiler. Bu yüzden yatırımlara hız verelim istedik." dedi.

        Çok yakında devlet büyüklerinin de katılımıyla temel atma aşamasına geçileceğini bildiren Demiroğlu, yapılacak tesisin büyüklüğüne ilişkin şunları kaydetti:

        "Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında, Kahramanmaraş ve Kahramankazan bağlamı oluşturdu. Bir anlamda 'Bir Kahramankazanı da Kahramanmaraş'a kuracağız' dedi. Bu şu demek, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki aynı ölçekte olmasa bile yakın bir ölçekte, benzer işleri yapabildiği bir tesisi, Kahramanmaraş'a kazandıracağız. Kahramanmaraş'tan önümüzdeki yıllarda tüm müştemilat da tamamlandığında uçağın kalkacağı, nihai montaj hatlarının da kurulduğu bir alan oluşacak. Bu hangi uçak olur şu an bilemiyorum ama... Burada ilk etapta montaj ve komponent üretimleri başlayacak. Devam eden süreçte de daha büyük işlere geçilecek. Birkaç sene içerisinde full montajın yapıldığı, ürünün buradan servis edildiği bir alan haline getireceğiz."

        Kahramanmaraş'ın çok hızlı kendisini yenileyebilen bir şehir olduğunu 6 Şubat sonrasında gösterdiğini, şimdi de makas değiştirme aşamasında olduğunu dile getiren Demiroğlu, "Bunu havacılıktan yana kullanıyor Kahramanmaraş. İnşallah TUSAŞ ile birlikte Kahramanmaraş'ın kanatlanacağını ve daha güzel işler yapacağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı
        Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı
        5 günlük bebeği darbeden hemşire: Bir anlık refleksle oldu
        5 günlük bebeği darbeden hemşire: Bir anlık refleksle oldu
        Uzmanından Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerisi
        Uzmanından Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerisi
        Kahramanmaraş'ta zabıtadan Ramazan denetimi
        Kahramanmaraş'ta zabıtadan Ramazan denetimi
        Ekinözü Belediyesi'nin yaptığı yol ilk yağmurda taşkın altında kaldı
        Ekinözü Belediyesi'nin yaptığı yol ilk yağmurda taşkın altında kaldı
        Başkan Toptaş'tan amatör spora 2 milyon 750 bin liralık destek
        Başkan Toptaş'tan amatör spora 2 milyon 750 bin liralık destek