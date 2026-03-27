        Kahramanmaraş'ta iki kadını öldürmekle suçlanan 2 sanığına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Kahramanmaraş'ta 21 yıl önce Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ın öldürülerek bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin davada esasa ilişkin mütalaa veren savcı, 4 sanıktan tutuklu olan 2'sinin 2'şer ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli ile tutuksuz yargılanan A.K'nin yanı sıra taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanık Y.K. ise duruşmaya gelmedi.

        Duruşmada savunma yapan sanık Yediminareli, sanık Doğan'ın kendisini telefonla arayarak iki kardeşi öldürdüğünü söylediğini belirterek, olay yerine gidip durumu görmek istediğini ifade etti.

        Mahkeme heyeti başkanının "Neden polisi aramadın?" sorusu üzerine Yediminareli, Doğan'ın alkol ve ilaç kullanımı nedeniyle söylediklerine inanmadığını, olay yerine gittiğinde iki kardeşin öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü. Yediminareli, Doğan'ın kendisini tehdit ederek durumu kimseye bildirmemesi yönünde baskı yaptığını iddia etti.

        Sanıklar Mevlüt Doğan ve A.K. ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

        - Ceza istemi

        Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli'nin Alıç kardeşlere yönelik eylemlerinden dolayı "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuksuz sanıklar A.K. ile Y.K'nin ise beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı haziran ayına erteledi.

        - Olay

        İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada yapılan kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.

        Polis, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminarali ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla Behçet Yediminarali ile kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra ise Yediminareli'nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Doğan ile Yediminareli tutuklanmış, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"

        Benzer Haberler

        Halı sahada oynarken göğsüne top isabet edince kalbi durdu, hastanede kurta...
        Halı sahada oynarken göğsüne top isabet edince kalbi durdu, hastanede kurta...
        Tuğgeneral Sert'ten KSÜ'ye ziyaret
        Tuğgeneral Sert'ten KSÜ'ye ziyaret
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi helikopterle h...
        Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi helikopterle h...
        Bacağı kırılan dağcı ile arkadaşları, askeri helikopterle kurtarıldı
        Bacağı kırılan dağcı ile arkadaşları, askeri helikopterle kurtarıldı