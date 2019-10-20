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Nurhak’ta trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı

İHA

Nurhak’ta trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, ElbistanNurhak karayolunun Barış Mahallesi kesiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif K.’nın kullandığı 44 KH 782 plakalı otomobil ile Oğuzhan K. idaresindeki 33 ELV 53 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 1’i çocuk 3 kişi daha yaralandı. Sürücülerden Arif K. ise araçta sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşların çabası, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaza mahalline gelen Kuzey İlçeler Elbistan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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