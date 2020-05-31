Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 ölü

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.<br>Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Göksun yönüne giden Serkan Tutucu (30) yönetimindeki 46 BS 738 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Serkan Tutucu ile yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Şahan (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tutucu ve Şahan'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-31 17:54:56<br>

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