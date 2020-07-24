Küçük Ali Eren'in görmesi 60 bin liraya bağlı Doğuştan görme engelli 7 yaşındaki Ali Eren’in ameliyatı için gereken parayı bulamayan aile yetkililerden ve yardımseverlerden destek bekliyor Ali Eren: "Ablam ve kardeşimle oyunlar oynayıp birlikte gezmek istiyorum. Büyüyünce de doktor olup benim gibi gözleri görmeyenleri tedavi etmek istiyorum"

Kahramanmaraş’ta doğuştan iki gözü görmeyen Ali Eren (7), kendisi gibi görme engellilerin gözlerini açmak için doktor olmak istiyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan işçi Mehmet ve ev hanımı Leyla Nahırcı çiftinin üç çocuğundan biri olan Ali Eren, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ela (12) ve Ceren Su (4) adında iki kardeşi bulunan Ali Eren, 7 yıldır çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Ali Eren'in görmesi için mutlu haber Kayseri’deki özel bir hastaneden geldi.

Anne Leyla Nahırcı, göz ameliyatı için 60 bin liraya ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, maddi durumlarının iyi olmadığını, oğlunun ameliyat olup görmesi için yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Nahırcı, “3 çocuğum var ve oğlum doğuştan görme engelli. Oğlumun tedavisi için 7 yıldan bu yana uğraşıyoruz. Çok yıkıldığımız zamanlar oldu ama Kayseri’den güzel bir haber geldi. Orada kök hücre nakli olacağını söylediler. Oğlumun gözleri tamamen değil ama kendisini koruyacak kadar gözleri görecek. Bu ameliyat olabilmek için tek göz 30, çift göz ise 60 bin liraya ihtiyaç var. Maddi durumum yok ve eşim pandemi nedeniyle 34 aydır çalışmıyordu. Şimdi işe başladı ama 3 çocukla bu durumu kaldıracak gücümüz yok. Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyorum oğlumun tedavisi için yardım istiyorum. Oğlumun çok güzel bir geleceği olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Gözlerinin açılmasını isteyen görme engelli Ali Eren ise, büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi. Ali Eren, “Ameliyat olup gözlerimin açılmasını istiyorum. Ablam ve kardeşimle oyunlar oynayıp birlikte gezmek istiyorum. Büyüyünce de doktor olup benim gibi gözleri görmeyenleri tedavi etmek istiyorum” dedi.

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