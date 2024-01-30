Kahramanmaraş ilçeleri: Kahramanmaraş ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Konum itibariyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında bulunan Kahramanmaraş, tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Kahramanmaraş'ın çevresindeki iller; Malatya, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman'dır. Kahramanmaraş ilçeleri: Kahramanmaraş ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

Kurtuluş Savaşı’ndaki başarı sebebiyle adının önüne “Kahraman” kelimesini alan Maraş’ın çevresindeki ilk yerleşim izleri Paleolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Oldukça sıcak bir iklimi bulunan Kahramanmaraş’ın kendine has bir kültürü vardır. Kahramanmaraş ilçeleri nelerdir? Kahramanmaraş’ın ilçeleri tam listesi nedir? Kahramanmaraş merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Kahramanmaraş ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Kahramanmaraş İlçeleri

Ülkemizin 81 ilinden bir tanesi olan Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’ndaki üstün cesareti ve kahramanlığıyla tanınan bir ilimizdir. Bölgede varlığını sürdüren ilk medeniyet ise M.Ö. 2. yüzyılda bölgeye hâkim olan Hititliler olarak ön görülmektedir. Hititlerden başlayarak günümüze kadar Asur, Med, Pers, Makedonya, Roma, Selçuklu, Danişment, Dulkadir, Bizans, Haçlı ve Osmanlı gibi pek çok medeniyetin hâkimiyeti altında yönetilmiştir. Bu sebeple de geniş bir kültürel birikime sahiptir. Bu kültürel birikim gerek yapılarda gerekse tarihi kalıntılarda kendini belli etmektedir. Tarihi, doğal güzellikler ve kültürel zenginlikleri bir arada sunmaktadır. Bunun yanı sıra yöresel lezzetleriyle de adından söz ettirir. Kahramanmaraş ilimizin 11 ilçesi bulunmaktadır. Bu 11 ilçenin 2’si merkez ilçelerdir. İşte, Kahramanmaraş ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Diğer İlçeler:

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Pazarcık

Türkoğlu

Kahramanmaraş'ın İlçeleri

Kahramanmaraş’ta tarihin kültürel duraklarına şahit olabileceğiniz pek çok tarihi ve doğal güzellik mevcuttur. Kent merkezinde yer alan Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin 4. büyük camisi olan Abdulhamid Han Cami, Kahramanmaraş kent merkezindeki yığma bir tepenin üstünde yer alan Kahramanmaraş Kalesi, şehrin tarihi ibadet yerlerinden biri olan Ulu Cami, Döngel Mağarası ve Tarihi Kahramanmaraş Çarşısı, şehrin ziyaret edilmesi gereken önemli tarihi ve doğal güzellikleridir.

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Kahramanmaraş ilimiz, keçi sütü ve salepten yapılan dondurmasıyla öne çıkmaktadır. Bu sebeple de Kahramanmaraş deyince çoğumuzun aklına ünlü dondurması gelmektedir. Sert kıvamı ve eğlenceli sunumuyla kendine has bir tadı vardır. Dondurmanın yanı sıra acılı ve etli yemekler şehrin mutfağında sıkça karşımıza çıkar. Oldukça zengin bir mutfağı bulunan Kahramanmaraş’ın lezzetlerinin tadına bakmak için zaman ayırabilirsiniz. Dağlar, platolar, ovalar, ormanlar ve yaylardan oluşan şehrin 11 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Kahramanmaraş ilçeleri: Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu.

Kahramanmaraş Merkez İlçeleri

Kahramanmaraş’ın güncel nüfusu 1.177.436 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu 598.004 ve kadın nüfusu 579.432 olarak belirlenmiştir. Kahramanmaraş’ın en fazla nüfusa sahip olan ilçesi Onikişubat, en az nüfusa sahip olan ilçesi ise Ekinözü ilçesidir. Kahramanmaraş ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biridir. Kahramanmaraş'ın yüz ölçümü 14.519 km2'dir. Kahramanmaraş ilimiz eşsiz tarihi, kültürel birikimleri ve doğal güzellikleriyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirlerden biridir. Kahramanmaraş ilimizin 2 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

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Merkez İlçeler:

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Kahramanmaraş İlçeler Haritası

Kahramanmaraş ilçeler haritası yardımıyla ilçelerin harita üzerindeki konumlarına bakabilir, büyüklükleri ve yüz ölçümleri hakkında fikir edinebilirsiniz. Görsel bir destek aracı olarak harita kullanmak akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Bu noktada Kahramanmaraş ilimizin ilçeleri hakkında genel bir bilgi edinebilirsiniz. Harita ilçeleri tam anlamıyla öğrenmemizde ayrı bir katkı sağlayacaktır. İşte, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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