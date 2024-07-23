Kahramanmaraş sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
Kahramanmaraş'ta iki sevgilinin tartışması kanlı bitti. Kız arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 30 yaşındaki Kemal Kuşçu, olay yerinde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.B. (27), tartıştığı erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) bıçakla yaraladı.
VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAK DARBESİ ALDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B. gözaltına alındı.