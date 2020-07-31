AA

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.

ADANA

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.

Elini kesen bir vatandaş ise basın mensubunun, "Siz usta kasaba benziyorsunuz nasıl kestiniz" sorusuna "Usta kasaplarda elini kesebiliyor" dedi. Bir kadın ise kurban kesenlere bıçakları hazırlarken elini kestiğini söyledi.

Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın burnundan yaralı olması dikkat çekti.

Saat 08.30'dan 09.30'a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 40’a yakın yaralının geldiği öğrenildi.

KAYSERİ

Kayseri'de, kurban keserken kazayla kendilerini keserek yaralanan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazını kılanlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Acemi kasapların kimisi kurban keserken kazayla kol ve bacaklarını kesip yaralandı kimisi de hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralanan kasaplar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedaviye alındı.

SİVAS

Sivas’ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Bazı kasaplar da yaralarını saklamaya çalışırken görüntülendi. Kent merkezinde kaçak bir kurbanlığın sahipleri tarafından yakalanma anlarıysa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

MALATYA

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birçok kişi, kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesti. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla kendisini yaralayanlar da oldu. Acemi kasaplar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi oldu.

Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışması esnasında bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Mehmet Aybek, "Kendimi kestim, kasap değilim, acemilik işte. Bıçak denk geldi, ufak kesik oluştu. Çok şükür bir şey olmadı" dedi.

SAMSUN

Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.

Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de kurbanlıklarını kesmek isterken kazara kendilerini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmeye başladı. Vatandaşlar, belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında alınan tedbirler kapsamında ibadetlerini yerine getirdi. Ancak her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de yaralanmalar yaşandı. Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmek, derisini yüzmek ya da etleri parçalamak isteyenler kazayla kendilerini yaraladı. Bıçak ya da diğer kesici aletlerle kendilerini kesen acemi kasaplar, soluğu en yakın hastanenin acilinde aldı. Hastaneye gelenlerin çoğunun el, kol ve parmaklarından yaralandığı gözlendi. Hastanede sağlık personelleri tarafından gerekli tedavileri yapılan vatandaşlar evlerine gönderildi. Kırıkkale kent merkezinde saat 10.30’a kadar hastanelere 50’ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

DÜZCE

Düzce’de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere getirildi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken, bir vatandaşın kalçasından yaralı olması dikkat çekti. Saat 08.00'den 10.30'a kadar kent genelinde kamu ve özel hastanelere 34 yaralının geldiği öğrenildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı. Kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isterken elini kesen vatandaş da hastanelik oldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

ARIYI UZAKLAŞTIRMAK İSTERKEN

İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce isimli vatandaş ise elini kesti. Kocaeli Devlet Hastanesine gelen İnce’nin eline ekipler tarafından eline dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, “Kurbanımızı kestik. Eti parçalarken elimi arı soktu. Onu kovalamaya çalışırken, bıçak elime değdi. Ciddi bir şey yok. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun” dedi.

TOKAT

Tokat'ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kazara yaralandı. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi kolundan kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Bir vatandaş ise kurbanı kesmek için yere yatırırken düşmesi sonucu yaralandı. Kesi sonucu derin yarası olan vatandaşlara Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde dikiş atıldı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar hastane çıkışında basın mensuplarına esprili dille nasıl yaralandıklarını anlattı. İl genelinde yaklaşık 80 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

BURSA

Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastaneleri doldurdu.

Bursa merkezi ve ilçelerinde bayramın ilk sabahında acil servisler, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle yaralanan vatandaşlardan, durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralı olanlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.