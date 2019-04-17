Kahramanmaraş'ta, il genelinde 07.00-21.00 saatleri arasında 728 personelle yapılan uygulamada 12 bin 202 kişinin sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında sorgusu yapılan 40 kişinin çeşitli suçlardan hakkında arama ve yakalama kararı olduğu belirlendi.

40 kişi gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Huzur uygulamasında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar da kontrol edildi ve 30 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsüne toplam 42 bin 963 lira cezai işlem uygulandı.