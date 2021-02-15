Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır, 8 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı: 8 yaralı
AA

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kazma Bağları mevkisinde Özdemir ve Kutaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki aileden C.Ö. (51),R.Ö. (32),Ö.Ö. (33),A.Ö. (57) ile M.K. (44) M.K. (20),A.K. (36) ve K.K. (22) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sırtından bıçakla yaralanan R.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı
GÜNDEMMSB o görüntüleri paylaştı
Gara bölgesi nerede? Gara bölgesi haritada yeri nedir?
GÜNDEMGara bölgesi nerede?
SON DAKİKA DEPREM | Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Son depremler
GÜNDEM Afyonkarahisar'da deprem!
İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
GÜNDEMİletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
SON DAKİKA! Meteoroloji'den Ankara ve İstanbul için uyarı!
GÜNDEMMeteoroloji'den Ankara ve İstanbul için uyarı!
Eyüpsultan'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü
GÜNDEMSpor salonunun çatısı çöktü
Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara kar yağışı ne zaman? Ankara hava durumu
GÜNDEMMeteoroloji'den Ankara'ya uyarı!
Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı
GÜNDEMKarısıyla tartıştı kendisini bıçakladı
Son dakika: Korkunç olay! Yaşlı kadın ölü bulundu - Haberler
GÜNDEMKorkunç olay! Yaşlı kadın ölü bulundu
Kocaeli'de okullara kar tatili! Kocaeli'de okullar yüz yüze ne zaman açılacak?
GÜNDEMKocaeli'de okullara kar tatili!