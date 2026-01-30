Kahramanmaraş'ta bebeğin sırtından tel parçası çıktı

Kahramanmaraş'ta sırt üstü yatmak istemeyen, yatırıldığında ağlama ve huzursuzluğu nedeniyle hastaneye götürülen bir yaşındaki bebeğin sırtından akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik zımba teli çıktı.

İHA'daki habere göre, Kahramanmaraş'ta farklı ortopedi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerine başvurusu yapılan bir yaşındaki bebeğin, sırt bölgesinde yabancı bir cisim olduğu ancak müdahalenin zor olduğu ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

AKCİĞER ZARINA İLERLİYORDU

Aile, bebekleri için son olarak HG Hospital'e başvurdu. HG Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun tarafından yapılan tetkiklerde, yabancı cismin cilt altında, omurilik kanalına yakın bir bölgede olduğu ve akciğer zarına doğru ilerlediği belirlendi.

YABANCI CİSİM ÇIKARTILDI

Hasta, genel anesteziye alınmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahalede yabancı cisim tamamen çıkarıldı.

ZIMBA TELİNE BENZER METAL BİR TEL

Çıkarılan cismin, ince zımba teline benzer metal bir tel olduğu ve yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bulunduğu tespit edildi. Hasta, aynı gün taburcu edildi.