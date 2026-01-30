Habertürk
        Kahramanmaraş'ta bebeğin sırtından tel parçası çıktı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta bebeğin sırtından tel parçası çıktı

        Kahramanmaraş'ta huzursuzluk ve ağlama şikâyetiyle hastaneye götürülen 1 yaşındaki bebeğin sırtından, akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik tel parçası çıkarıldı. Riskli bölgedeki yabancı cisim, lokal anesteziyle yapılan başarılı operasyonla alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:33
        Bebeğin sırtından tel parçası çıktı
        Kahramanmaraş'ta sırt üstü yatmak istemeyen, yatırıldığında ağlama ve huzursuzluğu nedeniyle hastaneye götürülen bir yaşındaki bebeğin sırtından akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik zımba teli çıktı.

        İHA'daki habere göre, Kahramanmaraş'ta farklı ortopedi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerine başvurusu yapılan bir yaşındaki bebeğin, sırt bölgesinde yabancı bir cisim olduğu ancak müdahalenin zor olduğu ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

        AKCİĞER ZARINA İLERLİYORDU

        Aile, bebekleri için son olarak HG Hospital'e başvurdu. HG Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun tarafından yapılan tetkiklerde, yabancı cismin cilt altında, omurilik kanalına yakın bir bölgede olduğu ve akciğer zarına doğru ilerlediği belirlendi.

        YABANCI CİSİM ÇIKARTILDI

        Hasta, genel anesteziye alınmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahalede yabancı cisim tamamen çıkarıldı.

        ZIMBA TELİNE BENZER METAL BİR TEL

        Çıkarılan cismin, ince zımba teline benzer metal bir tel olduğu ve yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bulunduğu tespit edildi. Hasta, aynı gün taburcu edildi.

        "OMURİLİK KANALINA ÇOK YAKIN"

        Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. İdris Altun, "Sırtında yabancı bir cisim olduğu söylenmiş ancak çıkarılamayacağı ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği ifade edilmişti. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkiklerde, cilt altında, omurilik kanalına çok yakın ve akciğer zarına doğru ilerleyen bir yabancı cisim tespit ettik. Hastamızı tamamen uyutmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde müdahale ederek lezyonu tamamen çıkardık. Çıkardığımız cismin ince zımba teline benzer, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda metal bir tel olduğunu gördük. Bu yabancı cisim alınmasaydı, bölgede enfeksiyon gelişebilirdi. Enfeksiyon sonucu omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilir, çocuk büyüdükçe cismin hareket etmesine bağlı olarak omurilikte zedelenmeler meydana gelebilirdi. Ayrıca yana doğru ilerleyerek akciğer zarına ve akciğere batma riski vardı. Bu da enfeksiyona ve ilerleyen süreçte tümörle karışabilecek tablolara neden olabilirdi. Şu an hastamız gayet sağlıklı. Gerekli kontrolleri yaptık ve aynı gün taburcu ettik" dedi.

        #KAHRAMANMARAŞ
