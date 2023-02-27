Kahramanmaraş'ta işçiler enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta işçiler enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan metal fabrikasına ürün çıkartmak için giren işçiler enkaz altında kaldı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ta işçiler enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
DHA

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan metal fabrikasına ürün çıkartmak için giren işçiler, tavan ve kolonların çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir metal fabrikasında, iddiaya göre, iş yeri sahibi, bazı işçileri paket ürünleri içeriden çıkartmak için görevlendirdi. Tavan ve kolonların çöktüğü fabrikada işçiler, enkaz altında kaldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, Ali Çam, İdris Nacar, Mehmet Canlı ve İbrahim Burak Öztürk'ü yaralı kurtardı. Kolonun altında kalan İsmail Alakız ise hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika önüne gelen işçi yakınları ise iş yeri sahibinin mallarını kurtarma derdine düştüğünü, girilmesi yasak fabrikaya işçileri soktuğunu belirterek, tepki gösterdi.

Öte yandan ağır hasar alan fabrikanın duvarlarında ve girişteki danışma ofisinin kapısındaki iş güvenliğine ilişkin uyarılar dikkat çekti. Ofis duvarında 'İş güvenliği bu noktada başlar' ile fabrika duvarlarında 'Önce iş güvenliği' yazısının olduğu görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
GÜNDEM Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
Adıyaman'da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor
GÜNDEM Adıyaman'da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor
Ağır hasarlı bina sayısı | Hasar tespitinin yüzde 84'ü tamamlandı! İşte acil yıkılması gereken bina sayısı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Hasar tespitinin yüzde 84'ü tamamlandı! İşte acil ...
MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu
GÜNDEM Kar ne zaman yağacak? İşte güncel hava durumu
Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
GÜNDEM Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanı değildir!
GÜNDEM "Spor sahaları siyaset alanı değildir!"
EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?
GÜNDEM EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
Antalya'da müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü hayatını kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM Müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü öldü
Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele geçirildi
GÜNDEM Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele ...
SON DAKİKA DEPREMLER: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - En son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.