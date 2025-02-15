Kahramanmaraş'ta "Kadın Emeği" festivali

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" Piazza AVM'de başladı. Festivalde, kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Festivalin açılışında konuşan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, kadın emeğinin üretimini, girişimciliğini kutlamak, desteklemek ve büyütmek için bir arada olduklarını söyledi.

Festivalde, Hataylı kadın girişimcilerin de yer aldığını, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ortak acılarının birlik ve dayanışmayla sarılacağını belirten Kenger, şunları söyledi:

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"Biliyoruz ki Kahramanmaraş bir deprem şehri, tıpkı Hatay gibi. İki şehir olarak ortak bir acıya sahibiz ve yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyoruz. Bu inançla, 'acımız ortak, gücümüz bir' diyerek, Hataylı kadın girişimcilerimizi, Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Çiğdem Kral ve ekibinin katkılarıyla festivalimize davet ettik. Bu değerli dayanışma için kendilerine içten teşekkür ediyorum. Bizler, üreten, emek veren, ticarete atılan ve kendi ekonomisini yöneten kadınlar olarak yalnızca kendi hayatlarımızı değil, çevremizi ve geleceğimizi de değiştiriyoruz."

Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Ayranpınar da festivaldeki gelirlerini Gazze'deki kadınlara bağışlayacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş yöresine ait ürünler ürettiklerini ifade eden Ayranpınar, "Bizim amacımız, bütün Kahramanmaraşlı kadınlara farkındalık yaratmak, hem üretime katkıda bulunmak hem de ev gelirlerini sağlamaktır. Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi olarak, bu festivaldeki bütün gelirlerimizi Gazze'deki kadınlara bağışlamaya karar verdik" diye konuştu.

Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile kadın girişimciler katıldı. Festival, yarın sona erecek.