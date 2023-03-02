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Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu bildirdi

Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
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AA

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında bölgedeki kazı çalışmalarına yönelik videoya da yer veren Kurum, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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