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Gözler Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçlarında! İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ kuraları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak 7 Kasım tarihinde başlayan ve Mart ayında sonlanacak olan TOKİ kuralarında gözler Kahramanmaraş'a çevrildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekilişinin ardından hak sahipleri belirlenecek. İşte Kahramanmaraş TOKİ canlı yayın izleme ekranı...

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  • Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları 7 Ocak 2023: Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kahramanmaraş kura canlı izle

    Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişleri 7 Ocak tarihinde merkez ve Elbistan ile başlayacak. Göksu, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit TOKİ kuraları ise 8 Ocak'ta düzenlenecek. Peki, Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 7 Ocak Cumaartesi TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası...
  • Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları 7 Ocak 2023: Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kahramanmaraş kura canlı izle

    KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları 7 Ocak 2023: Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kahramanmaraş kura canlı izle

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları 7 Ocak 2023: Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Kahramanmaraş kura canlı izle

    7 Ocak Cumartesi Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde bazı hak sahipleri açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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