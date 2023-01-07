Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişleri 7 Ocak tarihinde merkez ve Elbistan ile başlayacak. Göksu, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit TOKİ kuraları ise 8 Ocak'ta düzenlenecek. Peki, Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi saat kaçta ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 7 Ocak Cumaartesi TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası...