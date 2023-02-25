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Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu’nun 11. kilometresindeki Kılavuzlu Mahallesi’nde bulunan 500 yıllık tarihi Ceyhan Taş Köprü, depremlere de dayanarak, ufak çaplı hasarla ayakta kaldı

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İHA
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu’nun 11. kilometresindeki Kılavuzlu Mahallesi’nde bulunan 500 yıllık tarihi Ceyhan Taş Köprü depremlerde de ayakta kaldı.
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    Daha önce de depremler olduğunu ama köprünün son depreme de dayandığını söyleyen Mehmet Akçiftçioğlu, "Burası tarihi Ceyhan Köprüsü. Kahramanmaraş’ta daha önceden ufak tefek depremler yaşandı. 
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    Onlardan dolayı bir hasar olmamıştı. Ancak bu deprem bayağı bir etkili olduğundan dolayı çok küçük hasarlar var. Köprümüz şu an yine ayakta çok şükür" dedi.
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    Kaynaklara göre köprünün ismi Ceyhan Nehri üzerinde olmasından dolayı Ceyhan Köprüsü olarak da anılıyor.
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    16. yüzyıla ait olduğu düşünülen yapı doğu-batı doğrultuda 158,00 metre uzunlukta altı kemer gözünden oluşuyor.
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    24.60 metre ölçülerinde anıtsal kemer gözü ile köprü, yapıldığı devre göre bir teknoloji harikası olarak nitelendiriliyor.
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    Büyük kemer gözünün yanında aynı teknikle yapılmış beş adet küçük boşaltma gözü ile şiddetli akıntıların toprağı aşındırma ihtimaline karşı köprü diplerine yapılan selyaranlar yapının diğer önemli bölümleri olarak biliniyor.
  • Kahramanmaraş’ın 500 yıllık köprüsü depremlere de dayandı

    Moloz taş malzemenin kullanıldığı yapının ihtişamlı duruşu da bir mimarlık harikası olarak adlandırılıyor. Yapının belirli dönemlerde geçirdiği onarımla duruşunu muhafaza ederek ve günümüze kadar ulaştığı belirtiliyor. 

     

     

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