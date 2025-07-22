Kahramanmaraşta bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2025 - 22:24 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:25 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL