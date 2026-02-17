Canlı
        Kahreden kaza! Geriye bastonu kaldı!

        Kahreden kaza! Geriye bastonu kaldı!

        Ankara'da kahreden bir kaza meydana geldi. Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde yaşanan olayda, TIR'ın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olayın görgü şahidi Eyüp Acay, "Karşıya baktığımda TIR'ın geçtiğini gördüm. 3 tane yaya vardı. 2 yaya bir adımla kurtardı. Diğer bayan baston vardı elinde, TIR üstünden geçti kurtaramadı. Çok acı bir olay" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:43 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:43
        Ankara'da Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde TIR'ın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önündeki Talatpaşa Bulvarında meydana geldi.

        Saat 14.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki F.A. isimli yaşlı kadın bir TIR'ın altında kaldı. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın görgü şahidi Eyüp Acay, "Karşıya baktığımda TIR'ın geçtiğini gördüm. 3 tane yaya vardı. 2 yaya bir adımla kurtardı. Diğer bayan baston vardı elinde, TIR üstünden geçti kurtaramadı, ezdi geçti. Çok acı bir olay" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

