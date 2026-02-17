Kahreden kaza! Geriye bastonu kaldı!
İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önündeki Talatpaşa Bulvarında meydana geldi.
Saat 14.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki F.A. isimli yaşlı kadın bir TIR'ın altında kaldı. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın görgü şahidi Eyüp Acay, "Karşıya baktığımda TIR'ın geçtiğini gördüm. 3 tane yaya vardı. 2 yaya bir adımla kurtardı. Diğer bayan baston vardı elinde, TIR üstünden geçti kurtaramadı, ezdi geçti. Çok acı bir olay" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.