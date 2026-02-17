Kahreden kaza! Geriye bastonu kaldı!

İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama! Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuştu. Çiftçi, bakanlık süreci içerisinde terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye süreci için de "Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaa... Daha Fazla Göster İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuştu. Çiftçi, bakanlık süreci içerisinde terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye süreci için de "Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Daha Az Göster