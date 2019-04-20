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Haberler > GÜNDEM > Son dakika kahreden olay! 2 yaşındaki Nisa Nur balkondan düştü... Kahreden olay! 2 yaşındaki Nisa Nur balkondan düştü!

Eskişehir'de, Fatma ve Mehmet Özer çiftinin 2 yaşındaki kızları Nisa Nur, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti

DHA