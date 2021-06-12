Oğlunu parka götürüyordu! Kahreden olay! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Şişli'de, dün saat 18.20 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta, iddiaya göre, saat 17.00 sıralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında motosikletle gelen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten, sokak üzerinde bulunan otoparkın girişinde kaçmak isterken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Biri kurye iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Okan Karaten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA KOVAN BULUNDU

Silahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sokakta yapılan çalışmalarda, birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Silah seslerini duyunca kendilerini kahvehaneye attıklarını söyleyen Yüksel Solak, "Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatan da kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış" dedi.

"OLAN MASUM İNSANLARA OLMUŞ"

Saldırı sırasında evinin camına kurşun isabet eden Harun Üsküplüoğlu ise, "Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş" diye konuştu.