Oğlunu parka götürüyordu! Kahreden olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAHREDEN OLAY! Son dakika: Oğlunu parka götürürken, çatışma kurşunu canını aldı! - Haberler
ABONE OL

Oğlunu parka götürüyordu! Kahreden olay!

İstanbul'da, alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Araya girilmesiyle iki grup ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı. Oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten başına kurşun isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, biri kurye iki kişi daha yaralandı. Kareten, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

KAHREDEN OLAY! Son dakika: Oğlunu parka götürürken, çatışma kurşunu canını aldı! - Haberler
Oğlunu parka götürüyordu! Kahreden olay!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Şişli'de, dün saat 18.20 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta, iddiaya göre, saat 17.00 sıralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında motosikletle gelen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten, sokak üzerinde bulunan otoparkın girişinde kaçmak isterken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Biri kurye iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Okan Karaten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA KOVAN BULUNDU

Silahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sokakta yapılan çalışmalarda, birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Silah seslerini duyunca kendilerini kahvehaneye attıklarını söyleyen Yüksel Solak, "Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatan da kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış" dedi.

"OLAN MASUM İNSANLARA OLMUŞ"

Saldırı sırasında evinin camına kurşun isabet eden Harun Üsküplüoğlu ise, "Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞOK İTİRAF! Son dakika: Alkollü sürücüden "PES" dedirten sözler! - VİDEO HABER
GÜNDEMAlkollü sürücüden şoke eden itiraf!
Fransa ile ilişkilerde yeni dönem
GÜNDEMFransa ile ince diplomasi
Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? Kafeler, restoranlar ve lokantalar cumartesi günü kaça kadar açık, kaçta
GÜNDEMKafeler ve restoranlar bugün açık mı?
TRAFİK KAZASI! Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi! - VİDEO HABER
GÜNDEMKuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi!
İĞRENÇ KAYIT! Son dakika: Müşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti - VİDEO HABER
GÜNDEMMüşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti! ...
GELİYOR! Son dakika HAVA DURUMU: 6 bölge için sağanak yağmur uyarısı
GÜNDEMMeteoroloji'den uyarı! 6 bölgede sağanak!
Pendik’te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
GÜNDEMPendik’te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa ...
SON DAKİKA! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit!
GÜNDEMMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit!
Şişli'de kavga ettikleri kişilere kurşun yağdırdılar; kızını parka götüren baba öldü
GÜNDEMKızını parka getiren baba kör kurşun kurbanı!
Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMMüsilaj Komisyonu yürürlüğe girdi