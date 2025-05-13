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        Kahta Belediyesi ilk akıllı şarj istasyonunu kurdu

        Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak ilçedeki ilk elektrikli araç şarj istasyonunu vatandaşların hizmetine sundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:42
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        Kahta Belediyesi istasyonunu kurdu
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        Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçedeki ilk elektrikli araç şarj istasyonunu Kahta Otogarı bahçesinde vatandaşların hizmetine sundu.

        Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada, projenin çevresel duyarlılığı artırmayı ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Başkan Hallaç, "İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Daha yaşanabilir, daha temiz bir Kahta için somut adımlar atmamız şart. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, çevre dostu ve akıllı ulaşımı desteklemek amacıyla Kahta Otogarı'na ilçemizin ilk elektrikli araç şarj istasyonunu kurduk. Bu altyapının ilk örneğini ilçemize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu hizmeti ilçemizin farklı noktalarına da taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki dönemde, belediyemize ait diğer kamuya açık alanlara da benzer istasyonlar kurarak hemşehrilerimizin elektrikli araçlara yönelmesini destekleyeceğiz. Bu sayede ilçemizin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkılar sunacağız. Belediyemiz, teknoloji ve çevreyi buluşturan yenilikçi projelerle Kahta'yı geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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