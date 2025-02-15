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        Haberler Magazin Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

        Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

        'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Antalya'da hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 05:39 Güncelleme: 15.02.2025 - 06:10
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        Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
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        Yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

        Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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        #kahtalı mıçe
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