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HaberlerGündem3. SayfaKahvaltıya gelmeyen oğlunu ölü buldu
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Oğlu kahvaltıya gelmeyince şüphelendi, cansız bedeni ile karşılaştı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kahvaltıya gelmeyen oğlunu kontrole giden anne kahroldu. Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan anne, komşulardın yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastane morguna kaldırılan 39 yaşındaki Özer Öztürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak

Kahvaltıya gelmeyen oğlunu ölü buldu
İHA

Denizli’nin Çameli ilçesinde annesinin kahvaltıya gelmemesi üzerine durumundan edişe ettiği genç adam, evinde ölü halde bulundu.

Olay, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir kız babası ve eşiyle boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki Özer Öztürk, kahvaltıya gitmeyince annesi şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan anne evde Özer Öztürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Fenalık geçiren anne komşularından yardım isterken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Özer Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detayı incelemenin ardından Özer Öztürk’ün cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Hastanesi morguna kaldırıldı.K

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