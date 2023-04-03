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Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'taki kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı! Bir tek o sağ çıktı!
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Kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı! Bir tek o sağ çıktı!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 14 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat'ta yaşanan 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depreminde yıkılan binanın altındaki kahvehaneden sadece 70 yaşındaki Durmuş Bakırcı kurtuldu.

Kahramanmaraş'taki kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı! Bir tek o sağ çıktı!
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AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ne en çok hasarı, merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem verdi.

KAHVEHANEDEKİ 15 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

AA'daki habere göre mahalledeki 3 katlı bina ikinci depremde çökünce, binanın altında bulunan kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı.

BİR TEK O KURTULDU

Depremden birkaç saat sonra ulaşılan kahvehanedeki Durmuş Bakırcı (70) enkazdan çıkarıldı, diğer 14 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkazı kaldırılan kahvehanenin bulunduğu binanın olduğu yere giden Bakırcı, o anları acıyla hatırlıyor.

"EYVAH DEPREM GİTTİK' DEDİM"

Bakırcı, depremin olduğu gün her zamanki gibi kahvehaneye gittiğini, görevli olmadığı için kendine ocaktan çay doldurmak istediğini anlattı. Bu sırada bir uğultu duyduğunu belirten Bakırcı, "'Eyvah deprem, gittik' dedim. Kahvehanenin içi birbirine karıştı, sandalye, masa, soba birbirine girdi.

"DIŞARIDAN 'CANLI VARMIŞ' DEDİLER"

Üstümüze tuğlalar düşüyor. Ben bir demirden tuttum, o ara sarsıntı beni duvarın dibine itmiş. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtım ki orada yatıyorum. Ses geldi, 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Dışarıdan 'Canlı varmış' dediler. Önümdeki yığıntıları açıp çekerek beni çıkardılar" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIN ÖLMESİNE ÜZÜLÜYORUM"

Deprem anında kahvehaneden kaçmaya fırsat bulamadığını dile getiren Bakırcı, şöyle devam etti:

"Bir anda kahvehane kafamıza çöktü. O anda kahvehanede benimle aynı yaşta bir arkadaşım vardı. Kahvehanedeki en yaşlı 2 kişiden biriydim. O arkadaşım vefat etti. Diğer vefat edenler de 35-40 yaşlarındaydı. Kahvehaneden tek kurtulan benim. Her gün çarşıya inip buraya uğruyorum. Arkadaşlarımın yanımda ölmesine üzülüyorum. Burada oturup diğer arkadaşlarla sohbet edip zaman geçiriyorum."

"BEN ANAMDAN YENİ DOĞDUM"

Depremde evinin zarar görmesi nedeniyle eşiyle çadırda kalan Bakırcı, "Ben anamdan yeni doğdum, umudum yoktu. Allah sakladı. Kurtarılacağıma dair hiç umudum yoktu. Sağ olsun, devletimiz bakıyor bize" dedi.

"MAHALLEMİZDE 123 KİŞİ VEFAT ETTİ"

Ericek Mahallesi Muhtarı Lütfü Kaya ise depremin mahallelerini çok etkilediğini vurgulayarak, "Depremde en çok hayatını kaybeden kişinin bulunduğu bölge, bu bölge. Kahvehanede 14 kişi vefat etti, sadece Durmuş dayımız kurtuldu. Mahallemizde 123 kişi vefat etti, çok sayıda binamız yıkıldı. Yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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