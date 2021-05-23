Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve kahvehaneler de kapatılmıştı. Peki kahvehaneler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplandı ve kademeli normalleşmeye geçildi. Kahvelerin de 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa kahvelerin de kademeli olarak açılması bekleniyor...