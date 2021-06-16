Kahvelerde oyun serbest mi? Yerinde ve kademeli normalleşme kapsamında kahveler (kıraathaneler) tüm Türkiye genelinde açıldı. Peki, kahvelerde oyun oynamak yasak mı? Kahvehanelerde okey ve iskambil kağıdı oyunları yasak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?



Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak.