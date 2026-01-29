Habertürk
Habertürk
        Kakaolu irmik tatlısı tarifi: Kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Pratikliğiyle öne çıkan, fırın gerektirmeyen ve kısa sürede hazırlanabilen sütlü tatlılar arasında kakaolu irmik tatlısı, hem ekonomik hem de lezzeti garanti tariflerden biri olarak öne çıkar. İrmiğin tok ama hafif yapısı, kakao ile birleştiğinde özellikle çikolata severlerin damak zevkine hitap eden dengeli bir tat ortaya çıkarır. Çay saatlerinde, misafir sofralarında ya da "hafif ama tatlı bir şey olsun" denilen anlarda rahatlıkla tercih edilebilen kakaolu irmik tatlısı; doğru kıvam ve dinlendirme ile pastane tadına oldukça yaklaşır. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı kakaolu irmik tatlısı tarifi, ölçüler, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:25
        Kakaolu irmik tatlısı tarifi
        Kakaolu irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)

        İrmik muhallebisi için

        1 litre süt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı toz şeker

        2 yemek kaşığı kakao

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak ve pürüzsüz kıvam için)

        Üzeri için (isteğe bağlı ama önerilir)

        Hindistan cevizi

        Çikolata rendesi

        Kakao

        Antep fıstığı veya fındık kırığı

        Ekstra seçenekler (isteğe bağlı)

        1 paket krem şanti (muhallebi ılıyınca eklenirse daha hafif, mousse benzeri yapı sağlar)

        1 paket hazır çikolata sosu veya ev yapımı çikolata sosu (tatlıyı daha yoğun sevenler için)

        Kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır?

        İrmikli kakaolu muhallebiyi hazırlayın

        Derin bir tencereye süt, irmik, toz şeker ve kakaoyu alın.

        Kakao topaklanmaması için daha ocağa koymadan tel çırpıcıyla iyice karıştırın.

        Tencereyi orta ateşe alın ve karışımı sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

        Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde vanilini ekleyin.

        İsterseniz bu aşamada tereyağını da ekleyip 1 dakika karıştırın.

        Ocaktan alın.

        Kıvam notu: Muhallebi kaşıktan ağır ağır akmalı. Çok koyu olursa tatlı sertleşebilir; çok akışkan olursa tam toparlanmaz.

        Tatlıyı kalıba dökün

        Muhallebiyi orta boy bir borcama dökebilir ya da kaselere porsiyonluk paylaştırabilirsiniz.

        Üzerini spatula ile düzleyin.

        Oda sıcaklığında ilk buharı çıktıktan sonra buzdolabına alın.

        Dinlendirme süresi:

        En az 1–2 saat, ideal olarak 3–4 saat. Bu süre, tatlının kesilirken dağılmaması ve tam kıvam alması için önemlidir.

        Üzerini süsleyin

        Tatlı iyice soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz:

        Klasik tercih: Hindistan cevizi

        Daha yoğun aroma için: Kakao serpiştirme

        Çikolata severler için: Çikolata rendesi veya çikolata sosu

        Görsel ve lezzet dengesi için: Antep fıstığı veya fındık kırığı

        Püf noktaları (tam kıvam ve pürüzsüz sonuç için)

        Kakao mutlaka sütle başta iyice karıştırılmalı; sonradan eklenirse topaklanabilir.

        İrmik pişerken sürekli karıştırmak çok önemlidir; aksi halde dibe tutabilir.

        Muhallebi çok sıcak haldeyken kalıba döküldüğünde üstü kabarcıklı olabilir; spatula ile hafifçe düzeltin.

        Daha hafif bir tat için muhallebi ılıyınca 1 paket krem şanti ekleyebilirsiniz. Bu, tatlıyı daha yumuşak ve köpüksü yapar.

        Tatlıyı kesmeden önce mutlaka iyi soğutun; sıcak ya da ılık kesilirse dağılabilir.

        Alternatifler: Kakaolu irmik tatlısını farklı nasıl yapabilirsiniz?

        Çikolata soslu: Tatlının üzerine ev yapımı veya hazır çikolata sos dökerek daha yoğun bir lezzet elde edebilirsiniz.

        Bisküvili: Borcama dökmeden önce tabana ince bir bisküvi katı yaparak “pasta” formuna yaklaştırabilirsiniz.

        İki renkli: Muhallebinin yarısını sade, yarısını kakaolu hazırlayıp kat kat dökerek görsel olarak daha şık bir sunum yapabilirsiniz.

        Az şekerli: Şeker miktarını ¾ su bardağına düşürüp kakao aromasını öne çıkarabilirsiniz.

        Servis önerileri

        Dilimleyerek servis edecekseniz, bıçağı sıcak suya batırıp silerek kesin; dilimler daha düzgün çıkar.

        Yanında bir top vanilyalı dondurma, kakaolu irmik tatlısına çok yakışır.

        Çay veya kahve eşliğinde servis edildiğinde tatlı–acı dengesi daha iyi hissedilir.

        Kakaolu irmik tatlısı; kısa sürede hazırlanabilen, fırın gerektirmeyen ve doğru dinlendirme ile “tam kıvamında” sonuç veren pratik bir sütlü tatlıdır. Kakao aroması sayesinde sade irmik tatlısına göre daha yoğun bir lezzet sunar; ancak ağır değildir. İrmik–kakao karışımının baştan iyi çırpılması ve tatlının yeterince soğutulması, bu tarifte başarıyı belirleyen iki temel noktadır. Bu adımlara dikkat ederek evde kolayca lezzetli ve şık bir kakaolu irmik tatlısı hazırlayabilirsiniz.

