1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; parlak ve pürüzsüz kıvam için)

Hindistan cevizi

Çikolata rendesi

Kakao

Antep fıstığı veya fındık kırığı

1 paket krem şanti (muhallebi ılıyınca eklenirse daha hafif, mousse benzeri yapı sağlar)

1 paket hazır çikolata sosu veya ev yapımı çikolata sosu (tatlıyı daha yoğun sevenler için)

Derin bir tencereye süt, irmik, toz şeker ve kakaoyu alın.

Kakao topaklanmaması için daha ocağa koymadan tel çırpıcıyla iyice karıştırın.

Tencereyi orta ateşe alın ve karışımı sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde vanilini ekleyin.

İsterseniz bu aşamada tereyağını da ekleyip 1 dakika karıştırın.

Ocaktan alın.

Muhallebi çok sıcak haldeyken kalıba döküldüğünde üstü kabarcıklı olabilir; spatula ile hafifçe düzeltin.

Görsel ve lezzet dengesi için: Antep fıstığı veya fındık kırığı

Çikolata severler için: Çikolata rendesi veya çikolata sosu

Daha yoğun aroma için: Kakao serpiştirme

En az 1–2 saat , ideal olarak 3–4 saat . Bu süre, tatlının kesilirken dağılmaması ve tam kıvam alması için önemlidir.

Muhallebiyi orta boy bir borcama dökebilir ya da kaselere porsiyonluk paylaştırabilirsiniz.

Kıvam notu: Muhallebi kaşıktan ağır ağır akmalı. Çok koyu olursa tatlı sertleşebilir; çok akışkan olursa tam toparlanmaz.

Daha hafif bir tat için muhallebi ılıyınca 1 paket krem şanti ekleyebilirsiniz. Bu, tatlıyı daha yumuşak ve köpüksü yapar.

Tatlıyı kesmeden önce mutlaka iyi soğutun; sıcak ya da ılık kesilirse dağılabilir.

Alternatifler: Kakaolu irmik tatlısını farklı nasıl yapabilirsiniz?

Çikolata soslu: Tatlının üzerine ev yapımı veya hazır çikolata sos dökerek daha yoğun bir lezzet elde edebilirsiniz.

Bisküvili: Borcama dökmeden önce tabana ince bir bisküvi katı yaparak “pasta” formuna yaklaştırabilirsiniz.

İki renkli: Muhallebinin yarısını sade, yarısını kakaolu hazırlayıp kat kat dökerek görsel olarak daha şık bir sunum yapabilirsiniz.

Az şekerli: Şeker miktarını ¾ su bardağına düşürüp kakao aromasını öne çıkarabilirsiniz.

Servis önerileri

Dilimleyerek servis edecekseniz, bıçağı sıcak suya batırıp silerek kesin; dilimler daha düzgün çıkar.

Yanında bir top vanilyalı dondurma, kakaolu irmik tatlısına çok yakışır.

Çay veya kahve eşliğinde servis edildiğinde tatlı–acı dengesi daha iyi hissedilir.