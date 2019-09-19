Bu gün çayın yanına ne yapsam? Diye düşündüğümde ilk aklıma gelen yapımı çok kolay ve lezzetli olan ıslak kek gelir. Misafirlerinizde bu lezzeti seveceklerdir umarım.

Kakaolu Islak Kek Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

4 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Hindistan cevizi (süslemek için)

Kakaolu Islak Kek Tarifinin Yapılışı:

4 yumurta ve 2 su bardağı toz şeker mikser yardımı ile iyice çırpılır.

Daha sonra içine süt sıvı yağ Kakao ve vanilya ilave edilir ve karıştırılır.

Bu karışımdan 1 su bardağı kadarı ayrılır.

Artakalan karışımın içine un ve kabartma tozu konup karıştırılır.

Elde edilen kek hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltılıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Kek fırından alındıktan sonra üzerine ayrılan bir su bardağı kakaolu karışımı dökülür.

Hindistan cevizi ile süslenir ve servis yapılır.

Afiyet olsun...