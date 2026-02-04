Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kalburabastı tatlı tarifi: İrmikli kalburabastı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kalburabastı tatlı tarifi: İrmikli kalburabastı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kalburabastı, en çok Türkiye mutfağında tanınan ve yaygın olarak yapılan bir şerbetli tatlıdır. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde farklı ölçüler ve hamur oranlarıyla hazırlanır. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş çevresinde ceviz dolgulu ve daha belirgin şerbetli yorumları öne çıkar. Ege tarafında ise hamur yapısı daha hafif tutulur ve şerbet miktarı daha dengeli kullanılır. Balkan mutfağında da kalburabastıya benzeyen tatlılara rastlanır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 13:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalburabastı tatlı tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya mutfaklarında benzer yöntemlerle hazırlanan şerbetli hamur tatlıları bulunur. Orta Doğu mutfaklarında da kalburabastıya yakın örnekler görülse de tatlının adı, şekli ve yaygın tüketimi Anadolu mutfak kültürüyle özdeşleşmiştir. Bayram sofralarında ve özel günlerde sıkça yer alması, kalburabastının geleneksel mutfak içindeki yerini güçlendirmiştir. Peki, kalburabastı nasıl yapılır? İşte kalburabastı tatlı tarifi.

        EN GÜZEL KALBURABASTI TARİFİ

        Kalburabastı, hamur dokusu ve şerbet dengesiyle öne çıkan geleneksel bir şerbetli tatlıdır. Doğru ölçülerle hazırlandığında dış yüzeyi hafif çıtır, iç yapısı ise yumuşak kalır. Tatlının başarısı hamurun kıvamı, iç dolgu oranı ve şerbetin sıcaklık uyumuna bağlıdır. Kalburabastı adı ise tatlının şekillendirilme biçiminden gelir. Hamur, hazırlanma aşamasında geleneksel olarak kalbur adı verilen delikli eleğin üzerine bastırılarak şekil alır. Bu bastırma işlemi hamurun yüzeyinde çizgili bir doku oluşturur ve tatlının şerbeti daha iyi tutmasını sağlar.

        REKLAM

        Zamanla bu uygulama, tatlının adıyla bütünleşmiştir. “Kalbur” kelimesi kullanılan araçları ifade ederken “bastı” ifadesi hamurun kalbur üzerine bastırılarak biçimlendirilmesini anlatır. Bu adlandırma, mutfak kültüründe yapılan işlemin doğrudan yemeğin ismine yansıdığı örneklerden biridir. Kalburabastı adı, hem yapım tekniğini hem de geleneksel mutfak anlayışını açık şekilde ortaya koyar.

        Kalburabastı Malzemeleri

        Hamur

        • Oda sıcaklığında tereyağı
        • Sıvı yağ
        • Yoğurt
        • Yumurta
        • İrmik
        • Un
        • Kabartma tozu
        • Tuz
        • İç dolgu
        • İnce çekilmiş ceviz
        • Şerbet
        • Su
        • Toz şeker
        • Limon suyu

        Şerbetin Yapılması

        Şerbet ilk aşamada hazırlanır. Tencereye su ve toz şeker alınır. Kaynama başladıktan sonra birkaç dakika daha tutulur. Ocak kapatılmadan hemen önce limon suyu eklenir. Şerbet oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Şerbetin soğuk olması, tatlının sıcak haldeyken dökülmesi açısından önem taşır.

        Hamurun Yoğrulması

        Derin bir kaba tereyağı alınır ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve yumurta eklenir. Karışım homojen hale gelene kadar devam edilir. İrmik ve kabartma tozu ilave edilir. Un azar azar eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Hamur ele yapışmayan fakat sertleşmeyen bir yapıda olmalıdır. Yoğurma işlemi kısa tutulur.

        REKLAM

        Şekillendirme Aşaması

        Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Parçalar avuç içinde yuvarlanır. Ortası hafif bastırılarak açılır. İçine ceviz yerleştirilir. Hamur kapatılır ve yeniden yuvarlanır. Şekil verme işlemi kalbur, rende arkası veya benzeri yüzeyler üzerinde yapılır. Bu adım tatlının hem görünümünü hem şerbet tutma kapasitesini etkiler.

        Pişirme Süreci

        Hazırlanan tatlılar yağlanmış fırın tepsisine aralıklı şekilde dizilir. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü biçimde pişirilir. Altı ve üstü dengeli kızardığında fırından alınır. Tatlı sıcak haldeyken soğuyan şerbet üzerine gezdirilir. Şerbet döküldükten sonra tatlı dinlenmeye bırakılır.

        Dinlendirme ve Servis

        Kalburabastı şerbeti çektikten sonra servis kıvamına ulaşır. Dinlenme süresi tatlının iç dokusunu oturtur. Servis sırasında üzerine ceviz serpilebilir. Uygun koşullarda saklandığında tazeliğini birkaç gün korur. Yanında sunulacak eşlikçiler, tatlının şerbetli yapısını dengelemelidir. En uygun tamamlayıcılardan biri sade Türk kahvesidir. Kahvenin yoğun aroması, tatlının şekerli dokusunu bastırır ve ağızda daha temiz bir tat bırakır. Demli fakat açık hazırlanmış çay da iyi bir seçenektir.

        REKLAM

        Sütlü içecekler kalburabastının kıyır dokusuyla uyum sağlar. Soğuk süt, şerbetli tatlının ağırlığını hafifletir. Yoğurt bazlı tatlılar ya da meyve tabakları sofraya ferahlık katar. Portakal, elma veya nar dilimleri tatlının ardından denge sağlar. Hafif tuzlu kuruyemişler de tatlıdan sonra tercih edilebilir. Bu eşlikçiler, kalburabastının tadını gölgede bırakmadan yeme deneyimini daha dengeli hale getirir.

        KIYIR KIYIR KALBURABASTI TARİFİ

        Kıyır yapıda bir kalburabastı elde etmek için hamur ve şerbet dengesine özen gösterilir. Hamur hazırlanırken tereyağının oda sıcaklığında olması, malzemelerin birbirine rahat karışmasını sağlar. Un ekleme aşamasında hamur sertleştirilmez, yumuşak dokuda bırakılır. Yoğurma süresi kısa tutulur, uzun yoğurma hamurun yağını salar. Şerbet önceden hazırlanır ve tamamen soğutulur. Tatlı fırından çıkar çıkmaz şerbet dökülür. Pişirme sırasında yüksek ısı kullanılmaz, kontrollü bir sıcaklık tercih edilir. Bu adımlar uygulandığında kalburabastı iç dokusu dağılmayan ve ağızda dağılan bir yapı kazanır.

        İrmikli kalburabastı tarifinin kalori değeri kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Orta boy bir adet kalburabastı yaklaşık 230–260 kalori aralığındadır. Bu değerin büyük kısmı hamurdaki yağ oranı ve şerbetten gelen şeker kaynaklıdır. İki adet tüketildiğinde toplam kalori 460–520 seviyesine çıkar. Porsiyon kontrolü sağlandığında tatlı ihtiyacını karşılayan dengeli bir seçenek olarak değerlendirilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı

        Tabancayla kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini yaraladıktan sonra kaçtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?