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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda beklerken öldürüldü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kaldırımda beklerken öldürüldü!

        İstanbul Şişli'de korkunç bir cinayet işlendi. Olayda, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca adlı kişi silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Karaca hayatını kaybederken, zanlı ise kayıplara karıştı. Öte yandan kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:08
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        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
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        Şişli'de kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'ya kimliği belirsiz şüpheli, 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yanaşan kişi, silahını çıkararak Karacaya ateş etmeye başladı.

        HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        YEĞENİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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