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        Kaldırımda gelen ölüm! Küçük yaştaki sürücü can aldı!

        İstanbul Beyoğlu'nda feci bir olay meydana geldi. İlçede 18 yaşından küçük sürücünün çarptığı kaldırımda oturan 59 yaşındaki Abdulkerim Yavuz yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü kısa süre sonra yakalanırken dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:05
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        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
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        İstanbul Beyoğlu'nda 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı araçla çarptığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 31 Mart'ta babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan 18 yaşından küçük M.E, araçla kaldırıma çıktı.

        Hızlı bir şekilde ilerleyen araç kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarptı. M.E. araçla kaçarken, Yavuz ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Yavuz, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KISA SÜREDE YAKALANDI

        Polis ekiplerince, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kaçan sürücü M.E. yakalandı. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarpması yer alıyor.

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