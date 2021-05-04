Kalekim halka açılıyor

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Kale Grubu iştiraklerinden ve yapı kimyasalları sektörünün lider markalarından Kalekim, halka arz için son aşamaya geldi. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim için pay başına 13,75 -14,75 TL fiyatla 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak. 1973 yılında, Türkiye’nin gelişiminde çok önemli katkıları olan Kale Grubu Şirketleri’nin kurucusu Dr. İbrahim Bodur tarafından kurulan Kalekim, seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile başladığı faaliyetlerini, yapı kimyasalları sektöründe geniş ürün yelpazesiyle sürdürüyor. Halka arz programı kapsamında Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, düzenledikleri online basın toplantısı ile gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu.

NET KARIN EN AZ YÜZDE 20'Sİ DAĞITILACAK

Kalekim’in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı ürün ve hizmetler ile sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da çok önemli bir değer haline geldiğini vurgulayan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, halka arz süreci ile ilgili şunları söyledi: “Halka arz kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim’in mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 15 milyon TL’lik artırımla 115 milyon TL’ye çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL’lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.’nin pay sahibi olduğu) 15 milyon TL’lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin yüzde 26,09’una denk gelen toplamda 30 milyon TL’lik kısmını halka açacağız. Böylece toplam 30 milyon TL nominal değerli B Grubu hisse halkın arzına sunulacak. Ancak talep toplama sürecinde satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin yüzde 3,91’ine denk 4,5 milyon TL nominal değerli B Grubu hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile birlikte tüm hisselerin satılması durumunda Kalekim’in, toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli B Grubu paylarının halka arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin yüzde 30’nun halka açılması anlamına geliyor. Halk arz kapsamında şirketin, dağıtılabilir net karının en az yüzde 20’sini nakit veya pay olarak dağıtmayı planlıyoruz.”

YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Kale Grubu olarak, bu halka arzdaki amaçlarının Kalekim’i hem ulusal hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek olduğunu belirten Haluk Alperat, “Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

JENERİK MARKA

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu Kalekim’in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında Pazar lideriyiz. Üretimimizi ise, Balıkesir’de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu 9 fabrikamızda yapıyoruz. Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz.”

PANDEMİYE RAĞMEN YÜZDE 38 BÜYÜME

Kalekim’in finansal durumu hakkında da bilgi veren Timur Karaoğlu, şirketin çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi, 2019 yılında yüzde 10,1 artırarak 381milyon TL’ye yükselttik. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise, satış gelirlerimizi yüzde 37,9 oranında artırarak, toplamda 526 milyon TL’lik satış gelirine ulaştık. 2020 yılsonu itibariyle özkaynaklarımız yaklaşık 239 milyon TL’ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Amacımız; kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak” dedi.

İTİCİ GÜÇ YERLİ YATIRIMCI

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise şunları söyledi: “Covid-19 salgını gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir döneme evrildi. BIST endeksleri de son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020’deki güçlü kazançların ardından 2021’in ilk çeyreğinde yeni zirveler test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2,5 milyonu geçmesiydi. Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL’yi geçmiş olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de “Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri” olan Kalekim’in halka arzı olacaktır. Kalekim gibi sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip, kurumsallaşmış, sektör lideri şirketlerin Borsa İstanbul’a kazandırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. Yapı kimyasalları sektörünün jenerik markası olan Kalekim’in yapıştırıcı ve yalıtım ürünlerinden sıva ve boyaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Güçlü sermayedar desteğine sahip Kalekim, yapı ürünleri, havacılık ve hizmet sektörü şirketleri başta olmak üzere, Çanakkale Kalebodur Seramik de dâhil Türkiye’nin birçok tanınmış şirketini bünyesinde bulunduran bir Kale Grubu şirketidir. Finansal performans açısından bakıldığında ise, Timur Bey’in de bahsetmiş olduğu gibi, oldukça güçlü bir finansal yapıya sahip olan Kalekim, pandemi döneminde dahi karlılık seviyesini bir önceki yıla göre artırmayı başarmıştır ve 2020 yılsonu itibarıyla net nakit pozisyonunda olan bir şirkettir."

1.7 MİLYAR LİRALIK PİYASA DEĞERİ

Kalekim halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 68, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 20, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlendi. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde 2 oranında bir tahsisat ayrıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk geliyor. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacak. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30’a yükselebileceği öngörülüyor. Bu hesaplama ile şirketin piyasa değeri de 1 milyar 580 milyon lira ile 1 milyar 696 milyon lira arasında oluşacak.