Kalıcı ve sağlıklı zayıflatan diyet listeleri

Vücuttaki fazla kilolar hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu kilolardan kalıcı bir şekilde kurtulmak mümkün mü? Kalıcı zayıflatan diyet listeleri nelerdir? Erkekler ve kadınlara özel diyet listeleri var mı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
NASIL KİLO VERİLİR?
- Bol bol protein tüketin
- Şeker bulunan yiyeceklerden uzak durun
- Yemeklerden önce mutlaka su için
- Şekersiz kahve ve çay için
- Uykunuzu iyi alın
ERKEKLER İÇİN DİYET LİSTESİ
Kahvaltı;
Şekersiz çay veya kahve
2 kibrit kutusunu geçmeyecek şekilde peynir
1 porsiyon yağsız salata
1 ince dilim ekmek 1 haşlanmış yumurta
Öğle;
3 köfte kadar et, tavuk, balık
1 kase yoğurt
yemek sonrası çay veya kahve (şekersiz)
Saat 17.00, 2 porsiyon meyve veya 2 adet galeta yiyebilirsiniz.
Akşam;
5-6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.
salata tüketin yağsız olsun. 1 kase çorba
ince bir dilim kepek ekmeği
HAFTALIK VE KALICI DİYET PROGRAMI
1. Gün
Sabah; Şekersiz kahve
Öğle; Haşlanmış yumurta
Akşam; Tavada 3 biftek + Salata
2. Gün
Sabah; Şekersiz kahve+ sandviç
Öğle; Biftek+salata
Akşam; Dana eti+tavuk
3. Gün
Sabah; Şekersiz kahve+sandviç
Öğle; Haşlanmış yumurta+havuç
Akşam; Tavada 1 biftek + Salata
4. Gün
Sabah; Şekersiz kahve+sandviç
Öğle; Haşlanmış yumurta+havuç
Akşam; Tavada 1 biftek + Salata
5. Gün
Sabah; Şekersiz kahve
Öğle; Balık buğlama+domates
Akşam; Tavada 1 biftek + Salata
6.Gün
Sabah; Şekersiz kahve+limonlu havuç
Öğle; Tavuk ızgara
Akşam; 2 Haşlanmış yumurta + havuç
7.Gün
Sabah;Limonlu çay
Öğle; Izgara biftek+meyve
Akşam; Et + yumurta
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