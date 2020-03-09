Kalıcı ve sağlıklı zayıflatan diyet listeleri

Vücuttaki fazla kilolar hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu kilolardan kalıcı bir şekilde kurtulmak mümkün mü? Kalıcı zayıflatan diyet listeleri nelerdir? Erkekler ve kadınlara özel diyet listeleri var mı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

NASIL KİLO VERİLİR?

Bol bol protein tüketin

Şeker bulunan yiyeceklerden uzak durun

Yemeklerden önce mutlaka su için

Şekersiz kahve ve çay için

Uykunuzu iyi alın

ERKEKLER İÇİN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı;

Şekersiz çay veya kahve

2 kibrit kutusunu geçmeyecek şekilde peynir

1 porsiyon yağsız salata

1 ince dilim ekmek 1 haşlanmış yumurta

Öğle;

3 köfte kadar et, tavuk, balık

1 kase yoğurt

yemek sonrası çay veya kahve (şekersiz)

Saat 17.00, 2 porsiyon meyve veya 2 adet galeta yiyebilirsiniz.

Akşam;

5-6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.

salata tüketin yağsız olsun. 1 kase çorba

ince bir dilim kepek ekmeği

HAFTALIK VE KALICI DİYET PROGRAMI

1. Gün

Sabah; Şekersiz kahve

Öğle; Haşlanmış yumurta

Akşam; Tavada 3 biftek + Salata

2. Gün

Sabah; Şekersiz kahve+ sandviç

Öğle; Biftek+salata

Akşam; Dana eti+tavuk

3. Gün

Sabah; Şekersiz kahve+sandviç

Öğle; Haşlanmış yumurta+havuç

Akşam; Tavada 1 biftek + Salata

4. Gün

Sabah; Şekersiz kahve+sandviç

Öğle; Haşlanmış yumurta+havuç

Akşam; Tavada 1 biftek + Salata

5. Gün

Sabah; Şekersiz kahve

Öğle; Balık buğlama+domates

Akşam; Tavada 1 biftek + Salata

6.Gün

Sabah; Şekersiz kahve+limonlu havuç

Öğle; Tavuk ızgara

Akşam; 2 Haşlanmış yumurta + havuç

7.Gün

Sabah;Limonlu çay

Öğle; Izgara biftek+meyve

Akşam; Et + yumurta