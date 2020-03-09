Kalıcı ve sağlıklı zayıflatan diyet listeleri

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NASIL KİLO VERİLİR?

  • Bol bol protein tüketin
  • Şeker bulunan yiyeceklerden uzak durun
  • Yemeklerden önce mutlaka su için
  • Şekersiz kahve ve çay için
  • Uykunuzu iyi alın

ERKEKLER İÇİN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı;

Şekersiz çay veya kahve 

2 kibrit kutusunu geçmeyecek şekilde peynir

1 porsiyon yağsız salata
1 ince dilim ekmek 1 haşlanmış yumurta

Öğle;

3 köfte kadar et, tavuk, balık 
1 kase yoğurt
yemek sonrası çay veya kahve (şekersiz)
Saat 17.00, 2 porsiyon meyve veya 2 adet galeta yiyebilirsiniz.

Akşam;

5-6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.
salata tüketin yağsız olsun. 1 kase çorba
ince bir dilim kepek ekmeği

 

 

HAFTALIK VE KALICI DİYET PROGRAMI

1. Gün

Sabah; Şekersiz kahve

Öğle; Haşlanmış yumurta

Akşam; Tavada 3 biftek + Salata

 

2. Gün

Sabah; Şekersiz kahve+ sandviç

Öğle; Biftek+salata

Akşam; Dana eti+tavuk

 

3. Gün

Sabah; Şekersiz kahve+sandviç

Öğle; Haşlanmış yumurta+havuç

Akşam; Tavada 1 biftek + Salata

 

4. Gün

Sabah; Şekersiz kahve+sandviç

Öğle; Haşlanmış yumurta+havuç

Akşam; Tavada 1 biftek + Salata

 

5. Gün

Sabah; Şekersiz kahve

Öğle; Balık buğlama+domates

Akşam; Tavada 1 biftek + Salata

 

6.Gün

Sabah; Şekersiz kahve+limonlu havuç

Öğle; Tavuk ızgara

Akşam; 2 Haşlanmış yumurta + havuç

 

7.Gün

Sabah;Limonlu çay

Öğle; Izgara biftek+meyve

Akşam; Et + yumurta

 

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