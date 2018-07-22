Valilik başkanlığında komisyonların almış olduğu kararlar doğrultusunda Ordu'da 29 Temmuz'da, Giresun ve Trabzon'da ise 1 Ağustos'ta fındık hasadına başlanacağını belirten Soydan, bahçeye girilme tarihlerinin, Ordu'da orta kesimlerde 5, yüksek kesimlerde 12 Ağustos olarak açıklandığını anımsattı.
Soydan, hasadın açıklanan tarihlere göre yapılmasının önem arz ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hasat tarihinden önce bahçeye girmemek doğru bir durum. Çünkü hasat tarihinden önce bahçeye girildiği zaman fındıkların olgunlaşmamış olduğunu görüyoruz. Olgunlaşmamış fındıklarda da en başta üreticilerimizin büyük bir kaybı oluyor. Çünkü olgunlaşmayan fındıklar, özellikle randıman ile kilo kaybı ve kalite olarak düşük bir şekilde harmana geliyor. Ondan sonra da cebimize, yani ekonomik olarak bize büyük bir zararı oluyor. Onun için üreticilerimizden bizim isteklerimiz tarihlere uyalım. Eğer bahçelerimizde fındıklarımız olgunlaşmamışsa tarihten sonra da fındık toplamaya başlayabiliriz. Bu çok önemli. Olgunlaşan fındığın hem kalite hem randıman hem de ekonomik yönden cebimize büyük bir katkısı olacaktır."
Fındığın önemli bir ihracat ürünü olduğuna işaret eden Soydan, "İhracat ürününü de en iyi şekilde kaliteli, verimli, düşük maliyetle beraber harmana getirmemiz lazım. Onun için hasat konusunda acele etmeye gerek yok. Olgunlaşmasını bekleyelim, tarihlere uyalım." diye konuştu.
"FINDIK BİZİM MİLLİ BİR ÜRÜNÜMÜZ"
Fındığın harmana nasıl getirileceğinin de önemli olduğuna değinen Soydan, şu değerlendirmede bulundu:
"Fındıkta eğer bilinçsiz bir şekilde bir toplama, serme, kurutma ve depolama ortamı olursa mutlaka fındıkta bir aflatoksin hastalığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için kesinlikle fındığı günlük naylon çuvallara koysak bile muhakkak akşama harmana getirip dökmemiz, sermemiz ve havalandırmamız lazım. Harmanda da üstünü kapatmamak lazım. Çünkü kapatılırsa fındık çotanaklarının yeşil olmasından dolayı sıcakla beraber üründe bir bozulma olabilir. O nedenle harmanlama, toplama, çuvallama, harmanda kurutma durumuna çok dikkat edelim."
"Fındık bizim milli bir ürünümüz. Buna sahip çıkmamız lazım." diyen Soydan, bu konuyu il tarım müdürlükleri ile ziraat odalarının, çiftçilere basın aracılığıyla da anlatmaya gayret ettiğini aktardı.
Soydan, üreticilerin, fındığı harmana getirdiğinde satmak için acele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Şu anda zaten fiyatlar çok net değil, tam belli olmadı. Onun için çok acele etmeyelim ama satış tarihleri başladıktan sonra ihtiyacımız varsa satalım ama asla ve asla emanete fındık bırakmayalım. Çünkü emanetin bize ne şekilde, hangi dezavantajla döndüğünü açıkça görüyoruz. Yıllardır da bizim en büyük mücadelemizden birisi de emanetçiliktir. Emanete fındığımızı bırakmayalım. Eğer ihtiyacımız varsa gidelim satalım. Eğer ihtiyacımız yoksa evimizde bir kenarda, bir depoda bırakalım. Çünkü sezon başında pazara aşırı derece yığılan fındık, fiyatların da düşmesine yol açıyor."
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