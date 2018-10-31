Kalk Gidelim dizisi, Cumartesi akşamı 44. yeni bölümü ile TRT 1 'de ekranlara gelecek. Avukat hanım davayı görecek hakime hanımın tayini çıkacağı yarın erkenden adliyede ve eksiksiz olmalarını ister. Bunun üzerine bir kez daha boşanmayan gençler üzülse de özellikle Şakir büyük arıza çıkarır. İşte, Kalk Gidelim 44. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KALK GİDELİM 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Nurcan’ın kardeşi Ercan, yeğeni Duru’yu tebrik etmek için Veli’nin evine gelirken az kalsın yakalanıyordu ki imdadına Veli yetişti. Ercan, Seyfettin ve Şakir’den kurtulmak için Veli’nin evine sığınınca Şakir’in kimsenin bilmesini istemediği bir sırrını öğrenir. Mustafa Ali, Muhtar, Veli, Duru, Şakir ve Dudu sabah erkenden boşanma duruşması için adliyeye gelirler fakat Avukat hanım davayı görecek hakime hanımın tayini çıkacağı yarın erkenden adliyede ve eksiksiz olmalarını ister. Bunun üzerine bir kez daha boşanmayan gençler üzülse de özellikle Şakir büyük arıza çıkarır. Ertesi gün ise boşanmaya gelirken Şakir’in başına beklenmedik bir hadise gelecektir. Halim ile Badegül evliliğin keyfini çıkarırken normal hayatlarına dönüp tarla, bahçe işlerinden de geri durmazlar. Meryem’in keskin olumsuz tavrı Badegül’ü üzer ve Kahya Sadık da bu durum karşısında Meryem’in yanında yeri olmadığını anlayıp, tasını tarağını toplayıp evden ayrılır. Seyfettin Sevda’nın yeni apartman dairesine taşınma işlemlerini halletmesi sonucu mecburen eşyalarını kolileyip istemeye istemeye baba ocağından ayrı eve çıkar. Fakat Halimlerin bahçede topladığı mısırları görünce aklına evde kalmayı sağlayacak bir fikir gelir. Mustafa Ali ise bir yandan kızının boşanma olayıyla ilgilenirken diğer yandan da süt çiftliğini satma hususunda babasını ikna etmek için etkili bir sunum yapmaya karar verir. Süt çiftliği içinse Nurcan’ın herkesi şaşkına çevirecek bambaşka planları vardır.

Senaryosunu Baykut Badem'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hatice Memiş'in yaptığı Kalk Gidelim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'da 44. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ