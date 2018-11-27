Kalk Gidelim dizinin 46. son bölümü geçtiğimiz Cumartesi akşamı TRT 1'de ekranlara geldi. Kalk Gidelim 46. son bölümünde; Şakir, babasının ambargosu sonucu ekonomik kriziyle mücadele ederken Muhtar da oğlunun adam olması için yeni adımlar atar. Tabi Şakir’in başında aslında daha büyük bir bela vardır. İşte, Kalk Gidelim 47. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
KALK GİDELİM 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KALK GİDELİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Mustafa Ali’nin hırsız olarak eve girdiği teşhis edildikten sonra jandarma bu işi Seyfettin’le ortaklaşa yaptığına hükmedip ikisini de aramaya koyulur. Öte yandan Mustafa Ali ile Seyfettin, organize hırsızlık suçundan dolayı babalarının yüzünü yere eğdirmekten korkarlar ve panikle bir çıkış yolu ararlar. Artık köyde kalamayız, deyip gerçek su yüzüne çıkana kadar şehri terk etmeyi düşünürler. Bunun için de ailelerini tedirgin etmeyecek bir plan yaparlar. Bu kaçış planın sonu ise hiç beklenmedik şekilde sonuçlanacaktır.
Diğer yandan kadınlar kocalarının iyi bir şeyler yaptığını düşünerek desteklerken, bir yandan da İpek’in okulundaki bazı çocukların yararına düzenlenen hayır kermesine hazırlanırlar. Sevda ve Nurcan’ın rekabet edeceği hayır kermesinde Badegül’ün tavrı ise kaynanası Sevda’yı yaralar.
Meryem, yeğeni Badegülle barışmasına vesile olan Nurcan’a şok bir yaklaşım sergiler. Bu husus Nurcan’ı memnun etse de yine olmadık yerde Ercan olmadık bir girişimde bulunacaktır.
Şakir, babasının ambargosu sonucu ekonomik kriziyle mücadele ederken Muhtar da oğlunun adam olması için yeni adımlar atar. Tabi Şakir’in başında aslında daha büyük bir bela vardır. Şakir cep telefonunu Hacı Hüseyin’in evinde kaybeder. Ve kaybolan telefonunda Banu Boncukla olan mesajlaşmaları vardır. Dudu bulmadan telefonu evde bulması gerekmektedir. Bu aramalar Şakir’in başına olmadık belalar açarken kendisine yine Veli Demir yardım edecektir.
Kalk Gidelim 47. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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