Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kalk Gidelim neden final yapıyor? Kalk Gidelim bitti mi?

TRT ekranlarında her hafta Perşembe günü yayınlanan başrollerinde Ufuk Özkan ve Ayça Varlıer'in yer aldığı Kalk Gidelim dizisi final bölümü ile ekranlara geldi. Peki Kalk Gidelim neden final yapıyor? Kalk Gidelim dizisinin final yapma nedeni...

Kalk Gidelim neden final yapıyor? Kalk Gidelim bitti mi?

TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinden kötü haber geldi. Dün akşam yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 135. son bölümü ile ekranlara veda etti. Peki Kalk Gidelim neden final yaptı? İşte cevabı...

KALK GİDELİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytingleri düşük gelen yapımlar bir bir veda ederken son haber sezon başında gün değiştiren ve cumartesiden perşembeye alınan TRT'nin Kalk Gidelim dizisinden geldi. TRT'nin Muğla'da çekilen komedi dizisi dün final yaptı. Staff Film imzalı dizi 135. bölümde ekrana veda etti.

Dizinin final yapma nedeni ise reytinglerdeki düşüş olarak gösterildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 31 Aralık 2020! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON31 Aralık reyting sonuçları açıklandı
Alev Alev bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor? - Alev Alev yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
TELEVİZYONAlev Alev bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor?
Mucize Doktor bu akşam var mı, yok mu? - Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONMucize Doktor bu akşam var mı, yok mu?
Sol Yanım bu akşam yok mu? - Sol Yanım yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok?
TELEVİZYONSol Yanım bu akşam yok mu?
İbo Show konukları: İbo Show yılbaşı özel konukları kimler
TELEVİZYONİbo Show konukları kimler?
Bülent Ersoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bülent Ersoy hayatı hakkında
TELEVİZYONBülent Ersoy kimdir?
31 Aralık FOX TV yayın akışı nedir?
TELEVİZYON31 Aralık FOX TV yayın akışı nedir?
Doya Doya Moda 31 Aralık Perşembe günü birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 31 Aralık puan durumu ne?
TELEVİZYONDoya Doya Moda 31 Aralık birincisi kim?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel konukları kimler? 31 Aralık ÇGHB yeni bölüm saat kaçta?
TELEVİZYONÇGHB 2 Yılbaşı özel konukları kimler?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Kadro netleşiyor! Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
TELEVİZYONSurvivor 2021 yarışmacıları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X