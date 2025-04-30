Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Financial Times'a konuşan Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakerelerinden vazgeçip Rusya ile yakınlaşma arayışına girmesi durumuna karşın; Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımları sürdürmek için 'B planı' hazırladığını duyurdu.

ABD tarafından barış müzakerelerinden vazgeçebileceklerine dair açıklamalar geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Rubio, ABD'nin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, askeri bir çözümü olmayan bir savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bu sürecin son adımlarının en zor olduğunu dile getiren Rubio, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

Kallas, Macaristan'ın temmuz ayında Rusya'ya yönelik yaptırımların devamını engellemesine karşılık bir B planına sahip olduklarını ifade ederken "Bir B planı var ancak A planı için çalışmalıyız." dedi.

Kallas, bazı Avrupa başkentlerinde, Trump yönetiminin Rusya ile ilişkileri yeniden başlatma girişimine uyulmasına ilişkin tartışmalar olduğunu da söyledi.

Ukrayna'yı daha fazla desteklemeye ihtiyaçlarının kalmamasını umduğunu belirten Kallas, bunun yanlış bir umut olduğunu çünkü Rusya'nın gaysisafi hasılasının yüzde 9'unu savunmaya ayırdığını ve bunu kullanmak isteyeceğini dile getirdi.

AB Yüksek Temsilcisi, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı kesmesi durumunda finansal açıdan yardım etmeye devam edebileceklerini ancak askeri açıdan ABD yardımının yerini doldurmanın zor olacağını vurguladı.

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*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir