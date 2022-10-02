Kalp çarpıntısı için doğal çözüm önerileri 0:00 / 0:00

Kalp çarpıntısı sorununu kalbinde sorun olsun olmasın çok fazla kişi yaşamaktadır. Özellikle gündelik yaşamda stresin artması ve hormonlarda oluşan sorunlar kalp çarpıntısın neden olmaktadır. Tabi ki bunların dışında kalp sorunları yüzünden de kalp çarpıntısı ortaya çıkabilmektedir. Bunları ayırt etmek kolaydır. Fakat eğer kişi kendisinde bunun değerlendirmesini doğru bir şekilde yapamıyorsa bir doktorla görüşmek faydalı olabilir. Bunun dışında kalp çarpıntısı ciddi bir hastalık yüzünden ortaya çıkmamış ise evde uygulanabilecek yöntemlerle geçmesi mümkündür. Bu içeriğimizde kalp çarpıntısı için doğal çözüm önerileri: evde kalp çarpıntısına iyi gelen şeyler, çaylar ve besinler ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kalp çarpıntısı için doğal çözüm önerileri ile ilgili tüm merak edilenler…

Kalp Çarpıntısı Evde Nasıl Geçer?

Kalp çarpıntısı evde uygulanabilecek yöntemlerle son bulabilir. Peki kalp çarpıntısı evde nasıl geçer? Çarpıntı hissettiğinizde rahatlamaya çalışın. Ardından derin nefeslerle göğsünüzün gevşemesine izin verin. Soğuk suyu yudumlayarak için. Bunları yapmanıza rağmen çarpıntı geçmediyse şiddetle öksürmeyi deneyin. El ve yüzü soğuk suyla yıkayın.

Kalp Çarpıntısına İyi Gelen Şeyler

Kalp çarpıntısına iyi gelen şeyler arasında; muz, yoğurt, yulaf ezmesi, fıstık ezmesi, yeşil yapraklı sebzeler, çiğ kuruyemişler, kabak çekirdeği ve bitter çikolata başta yer alır. Bunların dışında tarçın tüketimi de kalp çarpıntısına iyi gelir ve kalp sağlığını korur.

Kalp Çarpıntısına İyi Gelen Bitki Çayları

Kalp çarpıntısına iyi gelen bitki çayları arasında; kedi otu, kekik ve nane başta gelmektedir. Bunların dışında eğer kalp çarpıntısı panik atak gibi psikolojik nedenlerle yaşanıyorsa lavanta ve melisa çayı daha fazla tercih edilmelidir. Bu çaylar kişiyi rahatlatarak kalbinin strese girip çarpıntı oluşturmasını engelleyecektir. Fakat yine de bir doktorla görüşmek faydalı olacaktır.

Kalp Çarpıntısına İyi Gelen Besinler

Kalp çarpıntısına iyi gelen besinler bulunmaktadır. Bunların düzenli tüketimi kalp çarpıntısını rahatlatmaktadır. Bunlar arasında; yeşil yapraklı sebzeleri çiğ kuruyemişler, yulaf ezmesi, muz, avokado, bitter çikolata başta gelmektedir. Yeşil yapraklı sebzelerden özellikle pazı ve ıspanak kalpa sağlığı için çok önemlidir. Kuruyemişlerden de yer fıstığı, kaju ve badem kalbe iyi gelir. Ancak bunların çiğ tüketilmesi gerekir.

Kalp Çarpıntısına İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri

Kalp çarpıntısına iyi gelen doğal çözüm önerileri arasında; bitki çayları, yeşil yapraklı sebzeler, çiğ kuruyemişler, yulaf ezmesi ve bitter çikolata öne çıkanlar arasındadır. Bir de tarçın tüketmek de kalp çarpıntısını rahatlatacaktır. Bunları tüketmenize rağmen çarpıntı geçmiyorsa vakit kaybetmeden bir doktorla görüşmekte fayda vardır.