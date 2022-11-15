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Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

Gün içerisinde şekerleme yapmak vücudunuzu dinç tutmak için oldukça faydalı. Yapılan araştırmalar neticesinde gün ortasında yapılan şekerleme sanıldığından çok daha değerli bir hal alabiliyor. Özellikle stres ortamında fazlaca bulunan kişiler günde bir saat yapacağı şekerleme ile bedenen ve zihnen rahatlama sağlıyor.

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  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları gün içinde yapılan bir saatlik şekerlemenin gece uykusu kadar faydalı olabileceğini ortaya çıkardı. Ancak burada tek koşul bir saatlik uykunun "kaliteli" olması! Gün içinde kısa süre uyumak, genel uyku düzenini sağlamada yardımcı olabilir. Uzmanlar, gün içinde kısa süre uyumanın genel anlamda sağlık ve üretkenliği artırdığını, genel uyku düzeni bozukluklarının giderilmesinde de önemli rol oynadığını belirtti. Buna ek olarak hiçbir uykunun gece uykusunun yerini tutmayacağını da hatırlatmadan geçmeyelim!
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTTI!

    Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bilim insanları, iki uyku grubu belirleyerek bu gruplardaki insanların uyku saatleriyle öğrenme süreçlerini ve hafızalarını karşılaştırdılar.

    Birinci gruba gün içinde hiç uyumamaları söylendiğinde o grubun performanslarının beklenildiği gibi akşamüstü ve akşam saatlerinde düştüğü gözlendi. Diğer tarafta ikinci grubun gün içinde 60-90 dakika arası uyumasına izin verildi. Araştırmacılar şekerleme yapan gruptaki kişilerin beyin dalgalarını ölçerek uyku kalitelerini ortaya çıkardı.

    Neticede şekerleme yapan ve yüksek kaliteli uyku uyuyan kişilerin diğer testlerde iki gece üst üste bütün gece uyuyanlarla aynı performansı sergiledikleri görüldü. Araştırmacılar "Davranış perspektifinden bakıldığında iyi bir şekerleme gece uykusu kadar yararlıdır" dedi.

    Surrey Üniversitesinden Dr. Derk-jan Dijk konuyla ilgili olarak şöyle konuştu "Sonuç ne olursa olsun gün içinde sadece şekerleme yapmak tüm gece uyumanın yerini almaz". Arada bir yapılan şekerlemenin faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, 45 dakikayı geçen şekerlemelerinse bedenin biyolojik saatini bozarak gece uyumayı zorlaştırabileceği konusunda uyardı.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    ŞEKERLEME YAPMANIN VÜCUT ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

    - İşe odaklanmamızı sağlar ve verimliliğimiz artar

    - Daha doğru ve net kararlar vermemizi sağlar

    - Algılamamızı ve hafızamızı güçlendirir

    - Şekerleme genç görünmemizi sağlar, gerçek bir güzellik uykusudur

    - Cinsel yaşantımızı düzenler

    - Kilo vermemizi sağlar

    - Kalp krizi, diyabet ve beyin felci riskini azaltır

    - Vücut direncimizi ve dayanıklılığımızı artırır

    - Stresi ve kaygılarınızı azaltır
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Zihnini yeniliyor

    NASA'da askeri pilot ve astronotlar üzerinde yapılan bir araştırmada, 40 dakikalık bir şekerlemenin performansı yüzde 34, zihin berraklığınınsa yüzde 100 oranında artırdığı tespit edildi.

    Gün içinde şekerleme yapmak, uyandıktan sonraki zaman aralığında dikkatinizi verme konusunda size yardımcı olacağı gibi rahatlamanızı da sağlayabilir.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Kalp rahatsızlığı riskini azaltır

    2019'da Heart'ta yayımlanan bir araştırmaya göre haftada bir ya da iki kez şekerleme yapmak kalp krizi ya da inme riskini azaltabilir.

    Çalışmada 35 ila 75 yaş aralığında 3 bin 400'den fazla kişinin, 5 yıl boyunca şekerleme sıklıklarıyla bunun kalp rahatsızlıkları üzerindeki etkisi incelendi.

    Araştırmada haftada bir ya da iki kez, 5 dakika ila bir saat arası şekerleme yapanların, hiç yapmayanlara kıyasla kalp yetmezliği, inme ya da kalp krizi yaşama riskinin yüzde 48 azaldığı gözlemlendi.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Kalp sağlığına iyi gelir

    Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre düzenli gündüz uykusu ile geç yaşlarda kalp sorunlarıyla daha az karşılaşırsınız. Peki, bu düzenli uyku ne kadar ve ne sıklıkla olmalı? Her gün 30 dakika gündüz uykusu uyuyan bir kişi düzenli bir şekilde uyuyor anlamına gelmekte.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Forma girmenizi sağlar

    2020'de Columbia Üniversitesi'ndeki Irving Tıp Merkezi tarafından düzenlenen araştırmada, uykusuzluk yaşayan kadınların daha fazla şeker eklenmiş yiyiecekler, yağlı gıdalar ve kafein tükettiği belirlendi.

    Kaliteli uyku uyuyamamanın, tokluk duygusu veren hormonları bastırarak açlık hissi yaratıp aşırı yemek yemeye neden olabileceği düşünülüyor.

    Çalışmanın bulgularının önemli olduğunu ifade eden araştırmacılar, özellikle Kovid-19 döneminde kadınların obezite ve uyku düzensizliği riski yaşadığını ifade etti.

    Ayrıca araştırmada gün içinde şekerleme yapmanın gece uyku kalitesini de genel olarak artırdığı belirtildi.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Yaratıcılığınızı artırır

    2013'teki bir araştırmada, şekerleme sırasında beynin sağ lobunun işlevinde bir sıçrama yaratabileceği ortaya konmuştu.

    Beynin bu bölgesi yaratıcılık, görselleştirme ve düşünmeyle ilişkilendirilirken, sol lobsa daha çok analitik işlemlerden sorumlu.

    15 kişinin beyin hareketliliklerini inceleyen bilim insanları, şekerleme sırasında beynin sağ lobunun hem kendiyle hem de sol lobla kurduğu ilişkinin arttığını belirtti. Öte yandan, beynin sol tarafındaki hareketliliğin görece daha az olduğu gözlemlendi.

    2020'deki bir çalışmadaysa, Çin'den 60 yaş ve üzeri 2 bin 214 kişinin beyin hareketlilikleri şekerleme oranlarına göre incelendi.

    Katılımcılardan öğleden sonra 5 dakika ile 2 saat aralığında şekerleme yapanların zihinlerinin daha etkili çalıştığı gözlemlendi.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Bilişsel fonksiyonlarınızı kuvvetlendirir

    Araştırmalarda verimli bir şekilde uyunan gün içindeki 60-90 dakikalık bir uykunun, sonraki 24 saatte mental performansı canlandırdığı sonucuna varılıyor.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Stres ve kaygıyı azaltır

    Yorgunluk strese sebep oluyor, stres de vücudunuzu daha çok yoruyor. Bu sonsuz sarmalda size yardımcı olacak en önemli şeylerden biri gündüz uykusu. Stresin zirvesinde kaçacağınız ufak bir uykuyla her şeyi geri sarabilirsiniz.

    Yapılan bir araştırmada üç farklı stres hormonu, uyumayan deneklerde hızla artış gösteriyor. Bu noktada erkeklerin, kadınlardan daha çok stres kökenli hastalıklara kapıldığını da görüyoruz.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Dengesiz beslenme ile savaşır

    Yorulduğunuzda ve enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda içinizden bir şeyler yemek gelir. Çoğu zaman bu durumdayken kötü besinler tüketirsiniz. İyisi mi yemek yerine uykuyu tercih edin. 10-15 dakikalık bir şekerleme size hem bu yemek düşüncesinden kurtaracak, hem de ihtiyacınız olan enerjiyi verecektir.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Fiziksel performansınızı geliştirir

    Uyumak ile spor yapmak arasında kötü bir bağlantı varmış gibi düşünülür. Aksine araştırmalar gösteriyor ki, iyi atletlerin tümü gün içinde kısa uykular ile enerjilerini sürekli üst seviyede tutuyor. Böylece fiziksel performansları da sürekli artıyor.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    ŞEKERLEME NASIL YAPILIR?

    Saat kurun

    Şekerlemeyi 5 dakikadan 45 dakikaya kadar bir aralıkta tanımlayabiliriz. Ama araştırmalar insanların 30 dakikadan fazla şekerlemeleri sevmediğini gösteriyor. Bunun sebebi uykunun aşamaları ve biyolojik saat olabilir. Siz de saat kurarak uykunuzun süresini belirleyebilir ve günün kalan kısmını daha enerjik tamamlayabilirsiniz.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Şekerleme aksesuarları edinin

    Cep telefonu, saat kurmak için. Kahve, şekerlemeden hemen önce içmeniz ve uyandıktan sonra enerjik olmanız için. Uyku bandı, aydınlık yerlerde kolayca şekerleme yapmak için. Peki kalem ne için? Bazı insanlar (özellikle ofislerde) ellerinde kalem tutarak şekerleme yapıyorlar. Vücudunuz tamamen uyku durumuna geçtiğinde eliniz boşalıyor ve kalem de yere düştüğünde o sesle uyanıyorsunuz.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor, hafızayı güçlendiriyor: Günde 20 dakika yetiyor!

    Öğleden sonra uyuyun

    Günün şekerleme yapmak için en uygun dilimi öğleden sonraları. Özellikle bir şeyler yedikten sonra şekerleme mükemmel olabilir. Ancak zamanlama çok önemli; vakti biraz geciktirirseniz, gece uykunuz berbat olabilir. Erken uyursanız da günün ilerleyen saatlerinde tekrar bir şekerlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

    En uygun şartları seçin

    Uyuyacağınız ortam serin ve nemsiz olmalı, ancak çok karanlık olmamalı. Eğer çok karanlık olursa derin uykuya dalabilirsiniz. Kafanızı birkaç yastık yardımıyla dik tutmak yine derin uykuya dalmamanız için iyi bir çözüm olabilir.

 

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