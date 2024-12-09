Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Kalpazan final bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın üstlendiği Kalpazan’ın 8. Bölümünde; İrfan, Adem’in kalpazan olduğunu öğrenirken Canan da babasına ulaşmaya çalışır. Canan Adem’in güç zehirlenmesi yaşadığını düşünürken Adem ile Kartal’ın ne yapacağı merak konusu olur. Büyük finali kaçırmak istemeyen seyirciler için Kalpazan 8. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan final bölüm izle…