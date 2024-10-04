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        Haberler Bilgi Magazin Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kalpazan ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan konusu ve oyuncuları

        Show TV'nin yeni sezonda izleyicilerle buluşturacağı Kalpazan dizisi için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizi, merakla bekleniyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, O3 Medya imzalı Kalpazan dizisinin afişi yayınlandı. Peki, Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:12
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        Show TV bir iddialı yapımı daha izleyicilerle buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu Kalpazan dizisi; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi isimleri buluşturuyor. İzleyicileri derinden sarsacak bir hikayeye odaklanan O3 Medya imzalı dizinin afişi yayınlandı. Peki, Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, Show TV’nin yeni dizisi Kalpazan oyuncuları ve konusu....

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        KALPAZAN DİZİSİNİN AFİŞİ YAYINLANDI!

        Yapımcılığını ise Saner Ayar’ın üstlendiği O3 Medya imzalı Show TV’nin yeni dizisi Kalpazan'ın afişi yayınlandı.

        Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu Kalpazan dizisi, güçlü isimleri bir araya getirdiği afişi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizi, “Namuslu Bir İnsan Olmak” üzerine etkileyici bir hikaye sunacak.

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        KALPAZAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kreatif yapımcılığını Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği Kalpazan dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        Kalpazan yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

        Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkansız bir aşk yaşanacak.

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        Ekran başındaki izleyicileri derinden sarsacak bir hikayeye odaklanan Kalpazan’ın kısaca konusu ise şöyle;

        Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder.

        Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

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        Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir.

        İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

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        KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

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