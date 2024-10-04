KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkansız bir aşk yaşanacak.