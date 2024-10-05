Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Kalpazan dizisi çok yakında SHOW TV'de yayın hayatına başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip yeni dizi izleyicilere 'namuslu bir insan olmak' üzerine etkileyici bir hikâye sunacak. İşte, Kalpazan dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...