SOLUCANLARIN DOLAŞIM SİSTEMİ: KEMERLERİN RİTMİ

Solucanlar beş çift, yani toplamda on aort kemerine sahiptir. Bunlar, genellikle yanlış biçimde "beş kalp" olarak anılsa da, her biri bağımsız bir kalp değildir. Bu kemerler, solucanın 7. ila 11. segmentleri arasında yer alır ve bağırsağı çevreleyerek kanı dorsal damardan ventral damara taşımak için ritmik olarak kasılır. Ana itici güç ise dorsal damarın ileri yönlü kasılmalarıdır. Bu nedenle, kemerlerden hiçbiri tek başına birincil pompa görevi üstlenmez.

Solucanlar, nemli derileri aracılığıyla oksijen alır. Bu oksijen, kana yayıldıktan sonra dorsal damar ve aort kemerleri aracılığıyla vücuda dağılır. Kalp benzeri ritmik hareketler sadece kemerlerle değil, ventral sinir kordonundaki motor nöronlar tarafından da koordine edilir.